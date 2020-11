La Coupe du monde MotoGP arrive a sa fin. est Dimanche 15 novembre à 14 h 00 l’avant-dernière course du championnat se jouera avec Grand Prix de Valence. Ce sera le deuxième test consécutif organisé par le circuit Ricardo Tormo de Cheste, qui cette année ne sera pas le dernier du calendrier mais pourrait décider du nouveau champion du monde de la catégorie reine.

Le classement et la course du MotoGP de Valence 2020 peuvent être vus à travers DAZN, et peut être suivi en direct sur le site Web de OKDIARY avec des commentaires minute par minute.

Joan Mir caresse le titre après sa victoire à Cheste le week-end dernier, au GP d’Europe. Il mène par 37 points à Álex Rins et Fabio Quartararo qui sont à égalité pour la deuxième place avec deux courses à faire. Le pilote majorquin Suzuki a remporté sa première victoire en MotoGP au meilleur moment possible, puisque Quartararo était quatorzième et cela lui a permis d’obtenir un bon revenu par rapport à son rival.

Vers Mir Cela vaut la peine de finir sur le podium pour être championindépendamment de ce que font Rins et Quartararo. En cas de ne pas finir en dehors des trois premiers, il devrait sortir la calculatrice pour voir s’il est champion ou s’il doit attendre la dernière course, au Portugal. Il a tout à affronter pour être sacré successeur de Marc Márquez, il peut perdre jusqu’à 11 points avec ses rivaux et laisserait Cheste avec le titre sous le bras.

Précisément Marc Márquez a annoncé il y a quelques jours qu’il ne se représenterait pas avant 2021. Le coureur de Cervera continue de se remettre de sa blessure à l’humérus au bras droit et Stefan Bradl disputera les deux dernières manches du championnat du monde à Valence et au Portugal.

Calendrier des qualifications et des courses du MotoGP Valence

Samedi 14 novembre

10h00 – 10h40: Moto3 FP3

10h55 – 11h40: MotoGP FP3

11h55 – 12h35: Moto2 FP3

13h15 – 13h30: Moto3 Q1

13h40 – 13h55: Moto3 Q2

14h10 – 14h40: MotoGP FP4

14h50 – 15h05: MotoGP Q1

15h15 – 15h30: MotoGP Q2

15h50 – 16h05: Moto2 Q1

16h15 – 16h30: Moto2 Q2

Dimanche 15 novembre

9h00 – 9h20: Moto3 WUP

9h30 – 9h50: Moto2 WUP

10h00 – 10h20: MotoGP WUP

11h00: Course Moto3

12h20: Course Moto2

14h00: Course MotoGP