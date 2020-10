Quatorze ans plus tard, la Formule 1 revient à l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari à Imola pour le différend de la Grand Prix d’Émilie-Romagne. La course aura lieu le Dimanche 1er novembre à partir de 13:10 heures et il peut être vu en direct à la télévision sur la chaîne thématique Movistar Formula 1. Il peut également être suivi minute par minute en ligne sur le site Web OKDIARIO.

Le Grand Prix d’Émilie Romagne comportera une seule séance d’essais qui aura lieu avant la séance de qualification. C’est quelque chose que tu as célébré Sergio Perez: “Je pense que le manque d’expérience égalisera les choses. Nous sommes maintenant au milieu de races inconnues. Nous n’avions pas couru au Nürburgring depuis longtemps jusqu’à la dernière course, Portimao est totalement nouveau en Formule 1 et nous avons aussi Imola. C’est inhabituel d’avoir autant de courses sur des circuits que nous ne connaissons pas bien. En tant que pilote, j’apprécie ce sentiment. C’est toujours un plus grand défi de courir sur une nouvelle piste pour la première fois. J’espère que cela peut aider à améliorer les choses et à faire une course passionnante pour les fans.».

Carlos SainzDe son côté, il se félicite également qu’il n’y ait qu’une seule séance d’essais pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne: «Ne pas courir vendredi sera un test intéressant, car il y aura peu de temps pour se familiariser avec la piste et moins de données à analyser avant la qualification. Personnellement, les vendredis ont du sens tant que le nombre de courses est raisonnable ».

Avec le championnat du monde des constructeurs déjà dans la poche de Mercedes, dans la poche des pilotes il arrive Hamilton avec 77 points avantage sur Bottas, qui est déjà son seul obstacle vers le septième championnat. Concernant Carlos Sainz, il cherchera à améliorer à Imola la sixième position qu’il a obtenue à Portimao.

Programme du GP de Formule 1 Émilie-Romagne

Samedi 31 octobre

Formation gratuite: 10h00 – 11h30

Classement: 14h00 – 15h00

Dimanche 1er novembre

Course: 13 h 10 (63 tours)