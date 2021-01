La Copa del Rey Ce vendredi, il connaîtra les appariements des huitièmes de finale de la compétition KO, qui a déjà laissé des clubs comme le Real Madrid ou l’Atlético, entre autres, sur la route. Encore une fois, les séries éliminatoires de ce tour Ils seront résolus en un seul match et sur le terrain du rival de la catégorie inférieure, étant tiré au sort si deux équipes de la Première Division se font face. Ce sera comme ça jusqu’aux demi-finales, une égalité où il y aura déjà un aller-retour.

Le tirage au sort des huitièmes de finale débutera à 13h00 au siège de la Fédération royale espagnole de football, dans la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. Il sera diffusé sur les chaînes RFEF habituelles avec une diffusion en direct sur sa chaîne YouTube. De plus, le tirage au sort de la Copa del Rey peut être suivi minute par minute sur le site de OKDIARY.

Les 16 équipes qui seront dans le battage médiatique du tirage au sort sont déjà connues. Onze d’entre eux sont de la première division: Barcelone, qui a souffert contre Cornellá dans les seizièmes, Club athlétique, Betis, Grenade, j’ai soulevé, Séville, Osasuna, Société réelle, Valence, Valladolid et Villarreal. Avec eux, trois équipes de la Smartbank League et deux de la deuxième division B se sont glissées. Almeria, Girona et Vallecano Ray sont les représentants de la catégorie argent du football espagnol et de la Alcoyano, qui a été imputé au Real Madrid, et le Navalcarnero, les deux de la deuxième division B qui ont fait le miracle.

Ce vendredi à Las Rozas ne sera pas un pur nul. Premièrement, les balles seront tirées des sets de la deuxième division B, qui seront jumelées à deux de la première division. Ensuite, les trois de la Ligue Smartbank affronteront trois des plus hautes catégories du football espagnol, concluant le tirage au sort avec les paires entre les clubs de première division restants.

Quand a lieu le tirage au sort de la Copa del Rey?

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Copa del Rey a lieu ce vendredi 22 janvier à partir de 13 heures à Las Rozas, siège de la Fédération royale espagnole de football.

Comment et où voir le tirage au sort de la Copa del Rey?

La Fédération royale espagnole de football diffusera en direct le tirage au sort du deuxième tour de la Copa del Rey sur sa chaîne YouTube. OKDIARY Ils vous parleront du tirage minute par minute sur leur site Web.

Quand ont lieu les 16 derniers de la Copa del Rey?

Les huitièmes de finale des huitièmes de finale de la Copa del Rey se joueront les 26, 27 et 28 janvier dans le champ du rival de la catégorie inférieure.