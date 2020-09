Comme une grande partie du monde du sport, la Major League Soccer a vu son calendrier 2020 bouleversé en raison de la pandémie COVID-19.

La ligue a réussi à passer à peine deux semaines de son calendrier 2020 avant d’être fermée alors que le monde cherchait à arrêter la propagation du virus. Après plusieurs mois d’inactivité, la MLS est revenue dans une «bulle» à Walt Disney World (juste à côté de la bulle de la NBA) pour un tournoi ponctuel où les matchs de la phase de groupes comptaient également pour la saison régulière.

Immédiatement après le tournoi d’Orlando, les équipes ont repris l’action pour la “Phase 1” du retour à la saison régulière, chaque équipe jouant six matchs dans sa propre région. La deuxième phase n’a pas encore été annoncée par la MLS, mais elle devrait impliquer davantage de voyages à travers le pays et moins de confrontations régionales.

Malgré la nature stop-start de la saison 2020, les jeux n’ont pas manqué d’intensité ou de valeur de divertissement. Si quoi que ce soit, la campagne fracturée a encore alimenté les rivalités locales, ce qui a conduit à des affaires houleuses.

Horaire MLS

Voici le calendrier complet du reste de la “Phase 1” du retour de la Major League Soccer en saison régulière, ainsi que la façon de regarder chaque match en direct:

(Toutes les heures de l’Est)

DATE KICK-OFF FIXTURE TV / LIVE STREAM 12 sept. 15h30 Chicago Fire vs Columbus Crew Univision / TUDN 12 sept. 19h00 NYCFC vs FC Cincinnati ESPN + 12 sept. 19h00 DC United vs New York Red Bulls ESPN + 12 septembre 19h30 Orlando City vs Inter Miami ESPN + 12 septembre 19h30 Philadelphia Union vs New England Revolution ESPN + 12 septembre 20h30 Nashville SC vs Atlanta United ESPN + 12 septembre 20h30 FC Dallas vs Houston Dynamo ESPN + 12 sept. 21h30 Real Salt Lake vs Colorado Rapids ESPN + 13 sept. 20h30 Sporting KC vs Minnesota United ESPN + 13 sept. 21h30 Whitecaps de Vancouver vs Impact de Montréal ESPN + 13 septembre 23 h LAFC vs Portland Timbers ESPN + 13 septembre 23 h Séismes de San Jose vs LA Galaxy UniMas / TUDN 16 septembre 20 h 30 FC Dallas vs Colorado Rapids ESPN + 16 septembre 21 h 30 Séismes de San Jose vs Portland Timbers FS1 16 septembre 21h30 Whitecaps de Vancouver vs Impact de Montréal ESPN +

Comment regarder les matchs MLS

La majorité des jeux pour le reste de la phase 1 peuvent être diffusés sur ESPN +. Deux matchs (Chicago vs Columbus le 12 septembre et San Jose vs LA Galaxy le 13 septembre) sont sur Univision ou TUDN, et un (San Jose vs Portland le 16 septembre) est sur FS1.

Les autres matchs restants seront tous diffusés sur ESPN +.