Les membres du personnel de la Call of Duty League espéraient que les matchs se dérouleraient plus facilement dans les séries éliminatoires qu’ils ne l’avaient fait pendant la saison régulière, et ils voulaient que leurs franchises et leurs joueurs arrêtent de les attaquer en public comme ils l’avaient fait pendant des mois.

Juste avant le début des séries éliminatoires la semaine dernière, cependant, OpTic Gaming LA a publié une vidéo supprimée depuis sur son compte Twitter officiel faisant exploser le CDL. Les joueurs d’OpTic ont ensuite appelé la ligue dans une interview avec Sporting News pour ne pas en faire assez pour améliorer son expérience utilisateur lorsqu’elle a été forcée en ligne par la pandémie COVID-19, apparemment résignée à la défaite causée par la connectivité.

Les préoccupations d’OpTic se sont révélées prophétiques: lors de son match éliminatoire de premier tour contre les Guerrillas de Los Angeles, sa connexion au serveur était si mauvaise que Kenny “Kuavo” Williams a été démarré avant le cinquième match décisif du concours et n’a pas pu rejoindre. L’équipe a dû se bousculer à court préavis pour sous-marin à Brandon “Dashy” Otell. OpTic a remporté la victoire sans Kuavo, mais l’incident a approfondi les perceptions des lacunes de la CDL en 2020.

OpTic a été éliminé dimanche, le gardant à l’écart de la ronde de championnat de ce week-end à venir et une chance de remporter un grand prix de 1,5 million de dollars (qui fait partie d’un pool de 4,6 millions de dollars).

“Bien sûr, ça me dérange. Nous partons dans la fourchette des perdants et je ne pense pas que nous ayons eu une chance de nous battre pour la place que nous méritons”, a déclaré Austin “SlasheR” Liddicoat avant le début du tournoi. “Je veux dire, toute ma vie est” Call of Duty “dans un moment comme celui-ci. Nous jouons huit heures par jour. Je joue pour 4,6 millions de dollars. Comme, c’est de l’argent qui change la vie.”

CONTEXTE: Comment le CDL a initialement répondu aux critiques

Avant la pandémie, le CDL a organisé des événements en personne qui ont permis à tous les concurrents d’être sur un pied d’égalité via une connexion LAN. Depuis qu’elle a été forcée en ligne, où différentes équipes ont expérimenté différentes qualités d’Internet, la CDL a tenté d’atténuer la latence en augmentant son total de serveurs à plus de 20 d’ici la post-saison. Il a également mis en place un processus de veto qui permet à chaque camp de tester trois serveurs avant le début d’un match et de choisir leur favori.

Cependant, ces mesures n’ont pas toujours suffi. Les joueurs situés plus loin des serveurs que d’autres, comme les concurrents en Californie, se sont parfois sentis désavantagés.

OpTic a été l’une des nombreuses équipes à se plaindre publiquement des opérations CDL.

“Ils ont ajouté des serveurs, mais … ce qu’ils ont fait exactement, c’est qu’ils avaient un serveur Texas, n’est-ce pas, puis ils ont ajouté un autre serveur Texas qui aurait pu être amélioré sur le premier, mais l’emplacement de celui-ci était toujours au Texas”, SlasheR a déclaré à Sporting News. “Donc, si nous jouons une équipe du Texas et que je viens de Californie, le ping pour moi est de 180 et il est sur 15. (Comme contexte pour les non-joueurs), il est ridicule de jouer là-dessus, surtout quand vous êtes jouer les meilleurs joueurs du monde. Nous n’aurions peut-être pas été en mesure de les battre en ligne de toute façon, mais au moins nous aurions eu une chance de combat équitable (avec de meilleures relations). “

Kuavo a ajouté: “Personnellement, je ne pense pas que cela s’est amélioré du tout. Je ne pense pas que cela soit allé nulle part. C’était juste un arrêt pendant tout le temps où nous sommes allés. Je veux dire, nous avons eu des problèmes de serveur depuis le premier événement, et nous avons continué à avoir des problèmes de serveur. “

Kasey Kramer, directeur principal du produit de la CDL, a déclaré à Sporting News que la ligue s’était assurée de mettre un serveur supplémentaire plus près de la Californie pour les séries éliminatoires et a admis que l’État était un possible angle mort plus tôt dans la campagne. Il a estimé que les relations s’étaient améliorées au fil de l’année et a souligné la difficulté d’apporter des améliorations à la volée pendant une pandémie.

Kramer et le producteur superviseur principal Michael Berger ont déclaré que les critiques spécifiques de la CDL cette année étaient quelque chose qu’ils connaissaient et qu’ils s’efforcent de résoudre. Ils ne semblaient pas en colère contre les commentaires durs des joueurs et des équipes, les transformant en commentaires qu’ils continueraient à prendre en compte. Ils voulaient dire clairement qu’ils croyaient que pour tous les problèmes que la ligue a endurés ces derniers mois, elle a réussi à augmenter son audience et à bien se positionner pour l’année prochaine.

“Que cela vienne des joueurs, que cela vienne des fans, nous suivons constamment cela, en discutons, en travaillant en interne avec nos équipes et en discutant avec les joueurs essayant de construire un alignement à tous les niveaux”, a déclaré Kramer à Sporting News. “Donc, vous savez, peu importe d’où viennent les commentaires, mais nous essayons constamment d’évoluer en fonction de cela.”

C’était une pause malheureuse pour la CDL quand OpTic a enduré sa panne technologique au début des séries éliminatoires lors d’un incident, les annonceurs ont surnommé le «pire des cas» pour la CDL. Les diffuseurs Clint Evans et Joe DeLuca ont eu moins de cinq minutes pour comprendre que Kuavo s’était déconnecté du match et était en cours de remplacement, ce qui a entraîné une confusion à l’antenne.

Cela a éclipsé un week-end par ailleurs bon au cours duquel les changements de serveur ont fait une différence, ont déclaré Kramer et Berger.

Légitimement l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais eu à lancer. Je ne peux pas croire cette série. La résilience d’OpTic est tout simplement incroyable. Je ne veux plus jamais revoir une série comme celle-là … mais ce n’était certainement pas inintéressant … – Clint Evans (@Maven) 19 août 2020

La commissaire du CDL, Johanna Faries, a déclaré cette semaine qu’il était impossible de spéculer sur le retour des événements en personne l’année prochaine. Cette détermination dépend de l’efficacité de la riposte américaine à la pandémie.

Faries a déclaré aux journalistes que le CDL mettrait l’accent sur le renforcement de la communication avec les équipes.

«Notre objectif est d’offrir une expérience formidable avec et pour les joueurs et nous dialoguons avec eux tous les jours», a déclaré Faries lors d’une conférence de presse.

Le week-end de championnat commence samedi et se terminera avec des millions de dollars entre les mains de l’équipe vainqueur du titre dimanche. Au cours des séries éliminatoires précédentes, l’action CDL a reçu une audience maximale de 156 000 téléspectateurs simultanés, selon un porte-parole de la ligue. Il ne serait pas surprenant que ce chiffre augmente beaucoup plus ce samedi et dimanche sur le flux YouTube en direct de l’événement et le site Web de la CDL; la ligue séduit les téléspectateurs potentiels avec les codes bêta de “Call of Duty: Black Ops Cold War”.

Même les membres d’OpTic Gaming, qui critiquaient par ailleurs la CDL, se sont réjouis des résultats des efforts de marketing de la ligue et de l’augmentation du nombre de personnes après leurs matchs et leurs comptes sociaux.

Comme ce fut le cas la semaine dernière, cependant, le fait d’avoir une audience croissante ajoute de la pression pour que la CDL tienne sa promesse d’améliorer les connexions en ligne. Il est brièvement entré en mode panique face à la débâcle OpTic la semaine dernière et cherche une meilleure finition.

Un succès technologique pour clôturer une campagne tumultueuse serait un élan bienvenu à l’approche de 2021, même s’il est trop tard pour les organisations qui ont déjà été renvoyées chez elles.

“Mon principal problème est que j’aurais aimé qu’ils aient été plus transparents avec moi”, a déclaré SlasheR. “Quand il a été mis en ligne pour la première fois, ils auraient pu dire:” Hé, c’est là que les serveurs vont être, c’est ce que nous pouvons faire. ” Parce que j’aurais déménagé si j’avais su … J’aurais déménagé moi-même dans un appartement au Texas. Mais j’ai juste l’impression que nous n’avons pas été prévenus. “