Je suis sûr que Callum Smith, qui fera face Canelo Alvarez ce soir au Texas le DAZNIl a perdu la tête, il est brisé, il a lancé des bombes F et des choses comme ça. Mais il ne pouvait tout simplement pas l’imaginer en lançant des questions au boxeur de Liverpool jeudi.

Il a admis qu’il n’était pas enthousiaste à l’idée d’accepter les demandes des médias, mais il comprend; plus le combat est grand, plus vous devez faire face à ce genre d’obligations. «Profitez-en ou pas, vous devez le faire», dit-il. Forgeron 27-0 (19 KO).

Alors, en voici une pour lui: ce qui est plus ennuyeux, faire ce travail sur l’autoroute de 5 à 7 miles quand vous préférez rester au lit et dormir une heure de plus, ou répondre aux questions idiotes des idiots des médias, comme, ” Comment était le camping? “

«Les travaux routiers ou les médias sont-ils plus ennuyeux? Les choses des médias ne vous aideront pas dans le combat », a-t-il répondu. Forgeron.

Je vois des personnes sur les réseaux sociaux choisir de Callum surprendre le Canelo. L’outsider a admis que plus de gens ne lui donnaient pas de chance ici parce qu’il n’avait pas mis le feu au monde lors de sa dernière sortie contre John Ryder en novembre 2019 (il a gagné, par UD12, mais beaucoup de gens pensaient que les juges avaient pris un L.)

Comment regarder Canelo vs Smith LIVE

Date: Samedi 19 décembre | Heure de début: 20 h 00 HE

Emplacement: Alamodome – San Antonio, Texas

Transmission: DAZN pour tout le monde (sauf le Mexique).

Couverture en ligne: fulbox.com

Callum Smith vs Canelo Álvarez en direct

«À 100%, les fans peuvent vous juger tout de suite», m’a-t-il dit. «Je sais à quel niveau je suis. Je crois en ma propre capacité.

Ce n’est pas le type de personnalité qui jette de mauvais mots et des promesses dures, qui sont souvent utilisées inconsciemment plus pour remonter le moral de l’orateur que pour augmenter le battage médiatique du combat. “J’ai accepté ce combat parce que je pense que je peux gagner”, a-t-il insisté.

Je l’ai mis dans une impasse, lui demandant une prédiction, et il a répondu: «Je pense que j’ai gagné le combat. Que je m’en remette ou que je l’arrête, je ne resterais pas ici si je ne croyais pas que je ne gagnerais pas. “

Il a un calme calme et une personnalité rétrograde. Simple, rien d’audacieux ou d’incendiaire dans Callum Smith. Il ne s’est pas motivé en pensant aux hôtels particuliers et aux voitures qui peuvent être achetés s’il descend à Canelo.

«Pas vraiment, rien de tout cela, je suis juste concentré sur la victoire du combat, étant le meilleur que je puisse être. Les choses glamour, cela n’a jamais été ma motivation, tout ce qui résulterait d’une telle victoire. Pas toute la voiture ou les montres. “

La partie de la préparation qui l’a inclus choisir le cerveau de son frère aîné Liam, qui a pris Canelo en 2016, c’était tout aussi discret. Ils ne se sont pas assis et ont à nouveau regardé le combat, se disséquant ensemble. “C’était plus officieux, juste prendre de petits morceaux ici et là, garder les choses à jour.”

Mes trois cents: Callum ne fournira pas de flashbacks à Rocky Fielding, un autre Britannique, également originaire de Liverpool, qui Canelo démoli en décembre 2018. Il aura ses moments où sa taille travaille pour lui. Je crois que Canelo il sera patient et récoltera beaucoup de hits, à sa manière calme et recueillie.

Cinq des six derniers combats de Canelo sont passés à la série 11 ou plus tard. Menton Callum il ne s’est pas avéré faible, ce qui me fait penser qu’il ne rejoindra pas Fielding en tant que victime d’un arrêt dans les premiers tours. Canelo il n’est pas non plus du genre à adapter sa performance aux souhaits des dirigeants ou des fans. Je pense qu’il y a fort à parier que nous voyons des tours serrés, et Forgeron il en profite ce soir.

Mais il essaiera le bonnet L pour la première fois, par décision. Ce qui a fonctionné offensivement contre George Groves ne fonctionnera pas aussi bien contre Canelo, qui a beaucoup, beaucoup plus confiance en son menton. Les contre-attaques que Groves a débarquées, John Ryder a atterri, de Canelo ils piqueront beaucoup plus. Les ouvertures que Nieky Holzken a vues, Canelo verra et exploitera beaucoup plus. Le pouvoir qu’il a enregistré contre Hassan N’Dam ne fera pas Canelo cligner des yeux fort. Le manque de hauteur de Jhn Ryder ne semblait pas lui faire trop de mal contre Callum …

Vous comprenez ma dérive. Qu’en pensez-vous, lecteurs?