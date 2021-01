José Juan Il est la vraie star du jour en termes de football. À 41 ans, le gardien de but galicien vétéran était le grand héros de la Alcoyano ce mercredi lors du match de Copa del Rey contre le Real Madrid, un exploit historique pour l’équipe qui évolue en Second B, qui a su gagner et éliminer l’équipe blanche et provoquer une nouvelle crise au Santiago Bernabéu.

Si un nom propre avait le ‘Alcoyonazo’ était celui de José Juan, qui avec ses arrêts a été la clé du triomphe, et qui est également devenu viral sur les réseaux sociaux ces dernières heures en raison de ses similitudes diverses et amusantes, à la fois dans le monde du football et en dehors de celui-ci. C’est lors de la réunion de l’échanson que le premier mèmes et blagues sur la méta, mais une fois qu’il a pris de l’importance avec ses arrêts, tout est allé plus loin, devenant sans aucun doute le principal protagoniste sur Twitter.

Projecteurs et mèmes de porcs

Non seulement il apparaît dans ces montages et ces blagues, mais il a repris le couvertures de nombreux médias, a accordé des interviews à des journaux et des télévisions … José Juan Il profite de cette seconde jeunesse pour se montrer tel qu’il est, une personne humble qui est dans le monde du football depuis plusieurs décennies et que le destin a récompensé par cette belle performance contre le Real Madrid, en promouvant un classement historique du mythique Alcoyano.

A 41 ans, il peut se vanter d’avoir 150 matchs derrière lui dans le football professionnel, jouant dans dix équipes différentes et s’entraînant toujours au maximum pour continuer sa carrière. Malgré son âge, il a choisi de continuer car il se voit jouer et être important dans Second B avec Alcoyano, et il a plus que montré qu’il a un niveau à revendre pour ça et pour plus, et sinon qu’ils le disent aux attaquants. Le Real Madrid, qui s’est écrasé à maintes reprises contre le mur galicien ce mercredi.

Les meilleurs mèmes de José Juan:

Je ne suis pas Johnny Sins de Brazzers, je suis José Juan del Alcoyano et j’ai baisé le Real Madrid pic.twitter.com/EJDnjWYDo3 – sergi (@SergiMalalts) 21 janvier 2021

Je vous présente José Juan, le gardien d’Alcoy qui pour jouer contre Madrid a travaillé comme acteur pour Brazzers, a joué dans La Casa de Papel comme Gandía, présente la F1 et est le président de la Fédération royale espagnole de football

Une référence pour de nombreux pic.twitter.com/bCHJehpTpA – Memaker (@Memakker) 21 janvier 2021

NOUS RENDONS HONNEUR. UNE RELIGION. UN CRI. JOSE JUAN. pic.twitter.com/aYf3PBCVL0 – 🇨🇿 (@elwandis) 20 janvier 2021

Énorme José Juan pic.twitter.com/q0wIY6gasR – The Resistance in Movistar + (@LaResistencia) 20 janvier 2021

Et avec José Juan, nous avons étendu à 3 la liste des “Le chauve le plus aimé des Espagnols” pic.twitter.com/K1Cy8Anh0o – Ismael Chía (@IsmaelChiaQ) 20 janvier 2021

Je ne le crois pas 😳😳😱😱 Mortadelo et Filemón avaient déjà prédit Jose Juan 🧤🥅 éliminer le Real Madrid en 2021 💥💥⚽⚽ pic.twitter.com/HG2gj8qM1r – Pablo (@pablxvzc) 20 janvier 2021