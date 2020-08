Lorsque Todd Gurley a quitté les Rams pendant l’intersaison, les propriétaires de football fantastique ont commencé à anticiper ce que cela signifiait pour le champ arrière de Los Angeles. Dans une attaque de grande puissance, quiconque remporte la bataille de LA RB pourrait avoir une énorme valeur de fantaisie, mais quiconque il correspond plus au moule de dormeur de pré-saison. Aucun de Cam Akers, Darrell Henderson ou Malcolm Brown n’a fait ses preuves au niveau de la NFL.

Le consensus est que Akers sera l’homme principal en tant que recrue de l’État de Floride, mais Henderson était un dormeur majeur lors de la dernière pré-saison et Brown a en fait contribué à certains moments au football professionnel. Alors que LA reste probablement une équipe lourde de passes, son porteur de ballon de départ importera dans la fantaisie.

DOMINEZ VOTRE PROJET: Aide-mémoire Ultimate 2020

Perspectives fantastiques de Cam Akers

La meilleure saison universitaire d’Akers est venue en première année avec les Seminoles. Après avoir été une déception majeure en deuxième année, il a rebondi pour une saison de 1000 verges avec 5,0 verges par course en tant que junior. Cela a conduit à sa sélection en tant que 52e joueur du conseil d’administration du repêchage de la NFL 2020.

Il y a un an, Gurley était inefficace, se précipitant pour seulement 3,8 verges par course. Mais sur 223 courses, cela a ajouté 857 verges et 12 touchés. Si Akers peut se rapprocher de cette charge de travail et être plus efficace avec ses touches, il pourrait être un RB2 solide.

Gurley a en fait contacté Akers et lui a offert ce conseil: “Travaillez dur et passez protéger.”

Sans un énorme obstacle devant lui, l’ADP d’Akers pourrait en fait mériter un petit coup de pouce par rapport au RB27. Même avec Sean McVay disant à plusieurs reprises que le champ arrière sera une situation de comité, Akers compte toujours montrer la voie et être un solide jeu RB2 pendant la majeure partie de sa saison recrue.

CLASSEMENT STANDARD FANTASY 2020:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Kicker | Superflex | Top 200

Darrell Henderson: Dormir ou menottes légitimes?

Rappelez-vous l’année dernière, quand Henderson était un dormeur populaire en tant que recrue de Memphis? Eh bien, il n’a fini qu’avec 39 courses et n’était pas génial avec eux. Cela le laisse à l’extérieur à la recherche du poste de RB sur les Rams.

Mais il y avait des raisons pour lesquelles Henderson était un choix de dormeur l’année dernière. En 2017 et en 2018, il a réalisé en moyenne une folle de 8,9 verges par course à Memphis. Il mesure 5 à 9 mais 200 livres, à la fois rapide et fort.

Si vous rédigez Akers, cela vaut la peine de rédiger au moins l’un des autres porteurs de ballon de Los Angeles dans les derniers tours au cas où ce champ arrière ne se déroulerait pas comme prévu. Avec Henderson, il y a des avantages inexploités en tant que sélection de menottes.

CLASSEMENT PPR 2020:

Running back | Récepteur large | Fin serré | Superflex | Top 200

Perspectives fantastiques de Malcolm Brown

Brown avait plus confiance il y a un an lorsque Gurley a été blessé, il y a donc une chance qu’il ouvre la saison toujours devant Henderson sur le tableau des profondeurs. Mais après avoir accumulé en moyenne 3,7 verges piétons par course, Brown n’aura pas une longue laisse même s’il obtient du travail en début de saison.

D’une manière ou d’une autre, cependant, une sauvegarde décevante comme Brown avec une moyenne en carrière de 3,9 verges par portée pourrait être le joueur le plus sûr dans ce champ arrière – pas dans le sens d’une sélection sûre dans la fantaisie, mais sûr parce que vous savez ce que vous obtenez. Cela pourrait faire de lui la menotte à avoir à Los Angeles, mais même si le travail de départ devient le sien en raison d’un mauvais jeu ou d’une blessure, Brown ne sera pas tout à coup un étalon fantastique.