Cam Newton a déjà été meilleur que prévu en tant que quart partant des Patriots. Mais ne pensez pas une seconde qu’un Newton en bonne santé produirait de cette façon, aussi vite pour toute autre équipe qui aurait besoin d’un meilleur jeu de QB en 2020.

Cela inclut son ancienne équipe, les Panthers, qui est passée à autre chose en payant beaucoup plus d’argent à Teddy Bridgewater que Newton a fini par obtenir dans son contrat d’un an avec les Patriots. Classez les ours, les poulains et l’équipe de football de Washington dans la même catégorie. Les Jaguars, les Chargers et les Broncos aussi.

Newton avait besoin d’une attaque qui s’ajusterait à ses forces. La Nouvelle-Angleterre, avec Bill Belichick et Josh McDaniels, restait avec le quart de deuxième année Jarrett Stidham pendant longtemps ce printemps et cet été en tant que remplaçant de Tom Brady. Vous pouvez parier qu’ils gagnaient du temps pour s’assurer que Newton était en parfaite santé pour eux – et qu’ils trouvaient des moyens d’incorporer sa double menace unique dans leur attaque.

Pour que Newton se remette sur les rails, il avait besoin d’une équipe comme les Ravens avec Lamar Jackson – centrée sur le jeu de course et tirant parti de son gros bras dans le jeu de passes en profondeur. Tout comme Jackson aurait été un inadapté au repêchage de premier tour loin de Baltimore, John Harbaugh et Greg Roman, Newton aurait été un flop d’agent libre n’importe où ailleurs.

Les Patriots n’ont pas perdu de temps à adopter l’aspect course à pied de Newton, faisant de lui immédiatement leur principal porteur de ballon et de défenseur devant leur comité de vétérans, qui a eu du mal dans le jeu de course de puissance la saison dernière. En créant de l’espace derrière une très bonne ligne, ils ont réussi à faire en sorte que Newton s’appuie moins sur sa grande silhouette physique et plus sur son athlétisme afin qu’il ne subisse pas ces coups corporels qui l’ont brûlé dans le passé, un peu comme Jackson est généralement intact lorsqu’il court. pour les corbeaux.

Quand Newton a été dans la poche, on lui a surtout demandé de sortir le ballon rapidement, étant plus calculé avec ses tirs profonds. Après que Newton ait juste eu à “gérer le jeu” pour battre les Dolphins, il a été le meilleur joueur de 2015 contre les Seahawks dimanche soir pour donner à son équipe n’importe quel coup de l’autre côté de Russell Wilson.

Newton (30 sur 44, 397 verges, TD, INT, 9,0 verges par tentative, 94,6 note de passeur) n’essaye plus d’être Superman. Vous pouvez dire que les Patriots ont souligné avec lui qu’ils ne prévoient pas de le mettre souvent en danger. À ce stade de sa carrière, essayant de faire un mini-retour à 31 ans, il doit être plus dépendant du système et de la distribution de soutien.

Ce que les Patriots ont fourni à Newton, c’est l’équipe idéale de la Justice League. Alors que Belichick et McDaniels sont Batman et Robin, le receveur Julian Edelman est The Flash avec sa vitesse et sa rapidité. Les entraîneurs utilisent tout ce qui se trouve dans la ceinture d’utilité de Newton et savent que le rôle d’Edelman devrait être élargi pour devenir sa menace profonde.

Il n’y a rien de compliqué dans ce que la Nouvelle-Angleterre essaie de faire avec Newton, et c’est pourquoi il réussit. Après avoir été honoré de sa libération des Panthers, les critiques de ses nouveaux coéquipiers des Patriots indiquent que Newton s’est fait un devoir de se démarquer par sa maîtrise du livre de jeu et son leadership.

Les Patriots savaient que Newton avait un débouché pour la motivation, un peu comme Brady arrivant avec une puce sous-draftée sur son épaule, pour prouver que de nombreux sceptiques avaient tort. Ils ont également puisé dans la grande personnalité de Newton, le laissant embrasser son alpha tant qu’il «faisait son travail».

En fin de compte, ils ont facilité l’intégration de Newton, car tout était déjà ajusté à lui, et non l’inverse. En dehors des Ravens, des Chiefs, des Seahawks et d’une poignée d’autres équipes qui sont déjà définies avec leur franchise QB, il n’y avait pas beaucoup d’équipes capables de s’adapter et d’évoluer avec Newton opérant leur attaque d’une nouvelle manière.

Newton devrait être ravi que toutes ces mauvaises équipes, y compris la Caroline, ne soient pas intéressées par lui, car cela le mettait sur la voie d’être un ajustement parfait avec les Patriots. Ces équipes non-New England qui auraient pu utiliser Newton ne se sont pas contentées de «passer» sur lui. Ils l’auraient tous laissé tomber aussi.