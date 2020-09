Les joueurs de Miami ont tenté d’arracher la chaîne de Cam Newton après le dernier match de la victoire 21-11 des Patriots contre les Dolphins dimanche.

Newton n’aimait pas ça.

C’est pourquoi une petite bagarre a éclaté à la fin du match de la semaine 1 en Nouvelle-Angleterre. Michael Giardi de NFL Network a partagé sur Twitter les images de CBS du début de la rencontre, entre Newton et Miami, Van Noy, suivi d’un clip du secondeur des Dolphins Elandon Roberts se faisant face à Newton. Pour ce que ça vaut, Van Noy et Roberts sont tous deux d’anciens patriotes.

L’émission n’a pas précisé ce qui a conduit Newton à réagir comme il l’a fait, mais le quart-arrière de 31 ans après le match a confirmé que les joueurs des Dolphins prenaient sa chaîne.

“C’était un match compétitif – des deux côtés”, a déclaré Newton (via Mike Reiss d’ESPN). “Vous devez juste réaliser à qui vous parlez, et garder tout dans le jeu. J’ai réalisé que je parlais à une personne connue pour faire des divisions. Donc ce n’était pas caractéristique de moi de continuer à aller et venir.

“Mais en fin de compte, c’est le football; et pour moi, peu importe qui c’est, je joue avec un avantage compétitif et je m’attends à ce que l’autre équipe ait aussi un avantage compétitif. Et en fin de compte, quoi que ce soit en dehors de cela, c’est juste une question de respect. Je ne manque de respect à personne et je ne voudrais pas que quiconque me manque de respect. “

Newton a ajouté quand on lui a demandé si sa chaîne avait été prise: “J’ai toujours ma chaîne. J’en ai deux. Ils cherchaient ma chaîne, cependant. Ils étaient en train de ramasser ma chaîne. Et je pense que ça s’est levé sous mon peau. …

“Et je ne veux pas être égoïste pour me concentrer ou m’attarder là-dessus. Je pense que pour nous en tant qu’équipe, ou pour moi personnellement – beaucoup de tempérament peut flamboyer. Et je taquinais juste avec l’entraîneur, juste lui faire savoir que le College Park est presque sorti de moi. Pourtant, à travers tout cela, mec, c’était amusant et des jeux; et c’était prévu. “

(.) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/cf/96/cam-newton-091320-getty-ftrjpg_8oa0d1gbrtnv1mxrf6iau2mm8.jpg?t=-1984024100&w=500&quality=80

Fantastique.

On ne peut que supposer que “l’entraîneur” dans ce cas est l’entraîneur-chef des Patriots Bill Belichick, et que la citation de “College Park” de Newton est une référence à la partie d’Atlanta, en Géorgie, d’où il vient.

L’attaque contre la chaîne de Newton était à peu près le seul aspect négatif de ses débuts avec les Patriots. Il a complété 15 des 19 passes pour 155 verges, s’est précipité pour 75 verges et 2 touchés en 15 courses et a mené la Nouvelle-Angleterre à un dossier de 1-0.

METTRE À JOUR: Après le match, Newton a publié un article sur la tentative d’incident de vol à la chaîne sur Instagram. Les joueurs des dauphins Shaq Lawson et Raekwon Davis ont répondu dans la section des commentaires en niant les allégations.