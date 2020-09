Le quart-arrière des Patriots, Cam Newton, a déclaré qu’il était ravi de faire sa première apparition pour la franchise emblématique de la NFL, minimisant les nerfs avant la confrontation contre les Dolphins.

Newton fera ses débuts pour les Patriots dimanche après avoir signé un contrat d’un an après sa libération des Panthers en mars.

Le joueur par excellence de la NFL 2015 comble le vide laissé par Tom Brady en Nouvelle-Angleterre après le passage du légendaire quart-arrière aux Buccaneers.

PRÉDICTIONS NFL: Projection du record final des Patriots, cotes du Super Bowl

Newton a été gêné par des blessures ces dernières années, le joueur de 31 ans étant limité à seulement deux matchs en 2019 à la suite d’une fracture de Lisfranc.

“Le niveau d’excitation est à 1 000”, a déclaré Newton, qui entame sa 10e saison dans la NFL, jeudi. “Je suis excité, heureux. Juste pour reprendre le rythme de la semaine de match – la préparation, les petites pépites que l’on peut souvent oublier.

“Vous devez vous rappeler, je suis loin du football, vraiment, depuis un an. Je n’ai pas vraiment eu tout ce processus depuis longtemps maintenant, donc être dans les parages, prendre des notes, regarder un film, découvrir des choses différentes. joueurs chaque jour, se verrouillant.

“[I’m] enthousiasmés par le plan de match et plus enthousiastes à l’idée d’essayer simplement d’entrer dans une routine avec la nouveauté de l’appel de jeu, des entraîneurs et même des joueurs. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il éprouvait encore des nerfs avant l’ouverture de la saison, Newton a plaisanté: “Je n’ai pas de papillons. Je leur donne.”

“J’ai joué dans beaucoup de matchs dans ma vie, beaucoup de jours d’ouverture, beaucoup de matchs percutants et significatifs, et à ce stade particulier de ma carrière, je sais me contrôler”, a-t-il déclaré.

Newton a ajouté: «En ce moment, je suis dans un endroit heureux, je me sens motivé, je ressens beaucoup de grandes émotions qui se passent et ne m’empêchent pas de devenir mon meilleur moi.

“Pourtant, à travers tout cela, j’aime le plus que je ne suis qu’une pièce d’un puzzle. Je ne veux pas être le puzzle. Je fais de mon mieux chaque jour pour prouver ma valeur à cette équipe et je comprends qu’il y en a beaucoup des gars ici qui dépendent les uns des autres, et je veux être une personne en qui l’équipe et ces entraîneurs peuvent avoir confiance et compter.

«Il y a deux ou trois mois, je remettais en question beaucoup de choses. En ce moment, alors que je regarde Gillette [Stadium] et le logo emblématique des Patriots, comme “Comment puis-je perdre?” “