Trois jours restants!

Bob Donnan-USA TODAY Sports (Newton); Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports (Sewell); Brace Hemmelgarn-USA TODAY Sports (Peterson)

• C’était intéressant de voir Cam Newton dire ce qu’il a dit à la radio de Boston ce matin, parce que cela correspond à une croyance que j’ai depuis cinq bonnes années maintenant: qu’il est l’un des athlètes les plus méconnus des sports américains. Ses coéquipiers ne jurent que par lui, et vous pouvez demander à des gars de première classe comme Thomas Davis, Luke Kuechly, Ryan Kalil et Greg Olsen. Ses entraîneurs l’aiment. Et vraiment, le problème a été que le récit d’avant-projet a continué après le projet, et Newton ne s’est jamais soucié de le corriger. Donc, c’est juste resté là pour toujours, et c’est quelque chose qui me fait vraiment respecter le quart-arrière de 31 ans. Il est tellement à l’aise dans sa peau que ce que tout le monde pense n’a même pas d’importance pour lui. C’est quelque chose que j’ai abordé à Ron Rivera, lorsque Rivera et moi parlions de la façon dont son expérience avec Newton l’informait sur le développement de Dwayne Haskins, et Rivera a été assez rapide pour être d’accord avec l’idée. «J’avais l’habitude de dire aux gars: ‘Hé, si vous pouvez vivre votre vie avec certains paramètres, un certain ensemble de règles, alors faites-le. Mais ne perdez pas votre personnalité », a déclaré Rivera. «Et c’était une chose que Cam avait à cœur, il n’a jamais perdu sa personnalité. Il était fidèle à qui il était, et à cause de cela, il était vraiment incompris. Espérons que cela change avec le temps. Et si ce n’est pas le cas? Il semble bien que Newton soit d’accord avec ça aussi.

• La déclaration du LT Penei Sewell de l’Oregon ne devrait surprendre personne – il aurait peut-être été le premier plaqueur pris au repêchage de l’an dernier, s’il avait été éligible pour devenir professionnel. Dans l’état actuel des choses, alors que j’ai eu un peu de recul lundi en le déclarant le prochain Anthony Munoz, le monstre de 6 pi 6 po et 331 livres est le leader du club-house à être le premier non-quart-arrière pris en avril. Sewell a remporté le trophée Outland l’année dernière en tant que meilleur joueur de ligne du football universitaire et, comprenez-le, il n’a pas 20 ans avant un mois. Même à cette taille, un cadre de l’AFC l’a qualifié, par SMS lundi, d ‘«athlète facile». Un autre directeur de dépistage a dit qu’il a «vraiment tout ce que vous recherchez.… Un bloqueur épais qui est constant, bon dans les deux phases du jeu, et qui a les caractéristiques physiques de taille et de force pour aller avec un très bon ruban. ” Le retard dans la saison Pac-12, sans aucun doute, a été un facteur dans la décision de Sewell de devenir pro, et il est l’un des rares où il ne devrait vraiment pas y avoir beaucoup de discussion sur la décision qu’il a prise.

• Pendant que nous jouons au football universitaire, cette saison est en cours. Et avec le coup d’envoi de la NFL dans trois jours, j’ai pensé qu’il était logique de s’enregistrer avec l’un des initiés du football universitaire de SI. Ross Dellenger était à Southern Miss / South Alabama jeudi, et il va à BYU / Navy ce soir. Je lui ai donc demandé d’expliquer à quoi ressemblait un jeu de l’ère COVID, pour vous donner une idée de ce qui s’en venait. Voici ce que Ross m’a envoyé sur cette expérience: l’apparat du football universitaire est ce qui le rend si spécial. Le rugissement de dizaines de milliers de fans. Un campus plein de vie. Combattez les chansons de la fanfare. Mais le coup d’envoi de la FBS jeudi dernier à Hattiesburg, Mississippi, n’avait rien de tout cela. Pas de groupe. Un campus vide. Moins de 10 000 fans. C’était bizarre, mais nous ferions tous mieux de nous y habituer, non? C’est le football en 2020: des fans masqués assis à six pieds l’un de l’autre regardant ce qui pourrait être un jeu très horrible dans des stades presque vides. Alors comment était-ce? Nous nous sommes assis avec les fans pendant un quart complet et cela a produit des moments intéressants. Le bruit de touche était plus clair que la normale. Des voix individuelles pouvaient être entendues dans les gradins. Mais, quand même, les fans de football ont fait leur truc. Un favori de 13 points, Southern Miss s’est retrouvé 13-0 dans les 12 premières minutes du match contre South Alabama, déclenchant la frustration des tribunes. Un fan de l’USM, serrant un Michelob Ultra dans chaque main, a proclamé: «Ils nous fouettent le cul!» Ah oui, le football universitaire est de retour!

• Me croiriez-vous si je disais que la situation à Detroit donne à Adrian Peterson une chance de vraiment prolonger sa carrière? Suivez-moi ici… Les décisions de la Nouvelle-Orléans et de Washington de le laisser partir ont été prises, en partie, parce qu’il aurait été un joueur de rôle – dans le cadre d’une rotation au poste – et il y avait un doute sur la façon dont il gérerait être dans le genre d’endroit. Eh bien à Detroit, au moins tôt, il aura probablement une chance d’être le gars. Mais les Lions ont quelques jeunes gars qu’ils aiment vraiment à ce poste, à Kerryon Johnson et D’Andre Swift, et si ces gars-là sont en bonne santé et se mettent en route, Peterson sera dans un peloton. Et si Peterson montre qu’il peut produire dans ce genre d’endroit, et être bon pour les jeunes qui l’entourent, alors je pense que la ligue commencerait à le regarder sous un jour un peu différent – il suffit de regarder comment aider les jeunes gars le long a aidé prolonger la carrière de Josh McCown.

• Criez à mon ancien collègue Ian Rapoport pour son histoire sur l’échange Saints / Browns discuté. J’adore l’idée, et si vous suivez de près la ligue, vous vous souvenez probablement que Cleveland a fait quelque chose de similaire en 2017 avec Brock Osweiler. Les Browns ont obtenu un deuxième tour 2018 et un sixième tour 2017, et ont envoyé un quatrième tour 2017 à Houston pour avoir accepté le contrat surdimensionné d’Osweiler. Ce choix de deuxième ronde a fini par être Nick Chubb, qui a couru pour 1464 verges l’an dernier tout en gagnant moins de 1 million de dollars. Donc, je dirais que l’un a fonctionné pour Cleveland. Et le directeur du personnel des joueurs de l’équipe à l’époque était… Andrew Berry, qui est maintenant le directeur général des Browns. J’applaudis ses efforts sur celui-ci. Il a un plafond de 34,74 millions de dollars en tête de la ligue. Transformer une partie de cela en un choix de deuxième tour aurait été un coup d’État, et il mérite le mérite d’avoir essayé.

• Les Dolphins ont désigné Ryan Fitzpatrick comme partant, officiellement, lundi. Mais la vérité est que l’écriture était sur le mur depuis un certain temps. Comme l’entraîneur Brian Flores l’a expliqué dans son presser, l’absence de matchs de printemps et de pré-saison, et la troncature du camp d’entraînement, ont vraiment forcé les équipes à ce genre de choses. Vraiment, pour la plupart dans ce genre d’endroit, il était juste d’avoir un démarreur à la position en tête, afin d’utiliser le temps dont ils disposaient pour construire vers la saison. Et vraiment, les Dolphins ont géré cela de la même manière que les Chargers l’ont fait avec Tyrod Taylor et les Bengals ont fait tapis avec Joe Burrow dès le début – donnant à un gars une grande majorité des représentants tout au long du camp. Les Bears, cette année, ont été la valeur aberrante en ce sens qu’ils ont eu une véritable compétition au poste de quart. Alors, comment joue Mitchell Trubisky sera intéressant.

• Les dépenses des Texans au cours de la dernière année méritent d’être notées. Ils ont beaucoup attiré l’attention pour avoir refusé d’accepter les demandes de Jadeveon Clowney et DeAndre Hopkins, mais ils n’ont guère hésité à payer les leurs. Ces six transactions figurent dans le grand livre de l’équipe, toutes réalisées au cours des 12 derniers mois.

• QB Deshaun Watson, 39,0 millions de dollars APY

• LT Laremy Tunsil, 22,0 millions de dollars APY

• ILB Zach Cunningham, 14,5 millions de dollars APY

• OLB Whitney Mercilus 13,5 millions de dollars APY

• C Nick Martin 11,0 millions de dollars APY

• ILB Bernardrick McKinney 10,0 millions de dollars APY

Tous sauf Tunsil sont d’origine locale, et même Tunsil n’a pas été payé avant d’avoir un an dans l’organisation à son actif. En faisant tout cela, les Texans, dans le cadre de leur nouvelle structure (avec l’entraîneur Bill O’Brien en tant que directeur général, et Jack Easterby en tant que vice-président exécutif des opérations de football), ont défini le type de joueurs et de personnes qu’ils récompensent, et ont également donné une indication assez claire. de la façon dont ils croient qu’une équipe devrait être construite (tous les six de ces gars jouent assez près de l’endroit où le ballon est cassé).

• Les équipes de la NFL n’ont pas tardé à profiter des nouvelles règles de réserve pour blessés. Les Patriots (Damien Harris), Colts (Trey Burton) et Raiders (Marcus Mariota), entre autres, ont mis des joueurs importants avec des blessures relativement mineures en IR lundi, économisant pour l’instant des places dans la liste en sachant qu’ils pourront les avoir. les gars de retour, s’ils sont guéris, dans trois semaines. Mettre un gars sur IR était une décision massive. Cette année, ce ne sera pas le cas. Et bien qu’il s’agisse d’une mesure COVID-19, vous devez vous demander si la NFL considérera cela comme une course à vide pour une plus grande réforme des règles IR. La ligue a progressivement assoupli les règles au cours des dernières années, via les modifications désignées pour le retour (qui ont permis aux joueurs de revenir hors de l’IR). C’est un changement beaucoup plus radical, bien sûr. Mais ce n’est pas comme si ce genre de règles était étranger dans d’autres sports – le baseball a différents niveaux de sa liste de blessés – et vous pouvez parier que les équipes vont aimer avoir la flexibilité de faire entrer et sortir les gars de la liste.

• Six des huit premiers choix de 2016 sont tous sur de riches contrats de second rang, et les deux qui n’ont certainement pas de raison d’être payés. Il sera donc intéressant de voir comment les Rams gèrent Jalen Ramsey et les Ravens gèrent Ronnie Stanley, alors qu’ils entrent dans les années d’option sur leurs contrats de recrue. De plus, le fait que tous les huit se tiennent pour obtenir des contrats de vétéran haut de gamme (le huitième choix Jack Conklin est le seul à avoir dû se rendre en agence libre pour obtenir le sien) montre un taux de réussite assez remarquable pour cette classe.

• Pendant que nous parlons des seconds contrats, le coin Tre’Davious White était le deuxième joueur de la classe de repêchage 2017 des Bills à marquer le sien, rejoignant le plaqueur gauche Dion Dawkins. Le secondeur Matt Milano en est également un. Et le fait que l’équipe ait obtenu trois pièces fondamentales dans un cycle de draft est absolument remarquable. Tout comme le fait que l’entraîneur Sean McDermott a essentiellement dirigé ce repêchage, le directeur général sortant Doug Whaley supervisait le service de dépistage à l’époque. Les projets de loi ont un bel avenir pour plusieurs raisons. Mais il ne fait aucun doute que cela a commencé par frapper gros sur trois des six choix qu’ils avaient cette année-là. Le mauvais côté? Eh bien, l’inconvénient est qu’ils ont échangé le 10e choix de 2017 dans le cadre de cette manœuvre – ce qui les a mis en place pour obtenir à la fois Josh Allen et Tremaine Edmunds en 2018, mais cela signifie également qu’ils ont quitté un emplacement où un quart-arrière nommé Patrick Mahomes s’est trouvé rédigé.