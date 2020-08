Même depuis que les Patriots ont signé Cam Newton en juin, il était supposé qu’il remplacerait Tom Brady en tant que quart partant de l’équipe en 2020. Mais lorsque le camp d’entraînement a commencé, il est devenu clair que Newton devait gagner le poste en Nouvelle-Angleterre en battant deuxième. -année QB Jarett Stidham.

Comme d’habitude avec tout ce qui concerne les Patriots, il a été difficile de lire le statut de Newton et leur niveau de confort en lui avec moins de deux semaines avant l’ouverture de l’équipe en accueillant les Dolphins lors de la semaine 1.

Voici un aperçu de la façon dont les choses se sont déroulées pour Newton au camp et ce que cela signifie pour la saison régulière:

Comment Cam Newton a-t-il joué au camp?

Au début des entraînements au camp, les Patriots ont donné l’impression que les choses étaient à égalité entre Newton, Stidham et Brian Hoyer. Mais cela a changé rapidement avec Newton dominant les représentants critiques de la première équipe après la première semaine.

La plupart des reporters pensent que Newton a presque gagné la bataille, étant donné qu’il a été le seul dans la bataille ces derniers temps. Newton, humilié après sa libération des Panthers, l’équipe qui l’a remporté n ° 1 au classement général en 2011, la semaine dernière, ne se sentait pas encore le partant.

“Absolument pas. Chaque jour est une journée de travail pour moi”, a déclaré Newton à ces journalistes. “Cette étiquette n’est pas importante pour moi en ce moment. J’ai tellement besoin de m’améliorer, tellement j’ai besoin d’apprendre, tellement j’ai besoin d’être à l’aise. Tout au long de ce processus, c’est la dernière chose que je plutôt inquiet. “

Comme prévu, Newton a eu besoin de temps pour apprendre l’offense de Josh McDaniel et l’exécuter à sa satisfaction. Moins de deux mois dans une intersaison inhabituelle affectée par un coronavirus ne suffit pas pour qu’un QB se plonge dans un schéma compliqué avec lequel il n’est pas familier.

Les seules choses en faveur de Stidham (et Hoyer) de Newton ont été la compréhension d’un système et la connaissance du personnel avec ses divers degrés d’expérience. Newton a apaisé la seule préoccupation exagérée – que son état d’esprit et sa grande personnalité ne correspondraient pas à l’entraîneur Bill Belichick.

En ce qui concerne les parties intangibles du travail, Belichick a eu des éloges effusifs pour Newton, qui a apporté l’énergie indispensable après Brady en tant que leader confiant, ce que Stidham, sept ans son plus jeune, n’a tout simplement pas.

En ce qui concerne le décès et la course de Newton, les vrais moments forts ont été dans les coulisses. Il a travaillé pour développer la chimie avec Julian Edleman et le reste de ses récepteurs. Plus important encore, rien n’indique qu’il existe des problèmes de santé majeurs persistants avec ses blessures à l’épaule ou au genou pour penser qu’il peut rebondir avec sa force de bras et son athlétisme exceptionnels.

Comment Jarett Stidham a-t-il combattu Cam Newton?

Bien que Stidham ne se sentait pas bien avec sa jambe il y a un peu plus d’une semaine, c’est son bras et sa prise de décision qui l’ont énormément laissé tomber. Avec Newton toujours en train de se frayer un chemin à travers l’attaque, Stidham a eu toutes les chances de le faire en se faisant passer pour un passeur.

Au lieu de cela, il a fait beaucoup plus de grosses erreurs que de gros jeux dans la pratique, car chaque interception qu’il a lancée est rapidement documentée. Stidham était un choix de quatrième ronde pour une raison – il avait de belles compétences et un bon côté, mais il montre les problèmes mentaux liés à la précision qui l’ont vu passer du premier tour potentiel à une dernière saison décevante et en régression à Auburn.

Depuis que Newton a été signé si tard, c’était une indication que malgré leur détermination à dire qu’ils étaient d’accord avec Stidham succédant à Brady, c’était plus pour pousser Stidham pour une amélioration significative. Cela ne s’est pas manifesté. Newton pense peut-être qu’il n’a pas fait assez pour gagner le poste, mais Stidham a certainement fait beaucoup pour le perdre.

Les Patriots utiliseraient-ils vraiment un système à deux QB?

Belichick a admis qu’il deviendrait aussi créatif que nécessaire pour que la Nouvelle-Angleterre remporte des matchs, et l’a prouvé tout au long de sa carrière au Temple de la renommée avec des programmes et un personnel en constante évolution. Mais la seule chose qui ne s’est jamais produite pour lui et McDaniels est de devoir penser à un peloton QB, Brady étant la seule et unique réponse.

L’AFC abrite Patrick Mahomes, Lamar Jackson et Deshaun Watson. Les Patriots auraient peu de chance de gagner gros en essayant de faire tourner un Newton mobile avec un Stidham de poche pur, car comme le dit le vieil adage, si vous devez utiliser deux QB, vous n’en avez pas un bon.

Cela aurait pu avoir la moindre considération tôt avant que Newton ne se mouille les pieds et avant que Stidham ne soit submergé. Maintenant que Newton trouve son rythme et se rapproche d’un groove, il semblerait totalement non-Belichickian d’avoir besoin de forcer Stidham à devenir le n ° 2 derrière le nouveau n ° 1.

Quel genre de QB Cam Newton pour les Patriots en 2020?

Newton battre Stidham est un obstacle mineur par rapport à la navigation dans une nouvelle conférence. Considérez la pression exercée à la fois par la limitation du recul des Patriots par rapport à Brady et par le rebond d’une saison 2019 délavée qui a mis la carrière de Newton à un carrefour.

Il y a eu une perception que McDaniels et Belichick peuvent tirer le meilleur parti d’un Newton en bonne santé, revenant en arrière à sa saison de MVP 2015 avec les Panthers. Mais Newton ne travaille pas avec le meilleur système de soutien pour le rapprocher de ces meilleurs sommets de la ligue.

Outre Edelman au receveur large, les Patriots ont besoin du vétéran Mohamed Sanu et du premier tour de deuxième année N’Keal Harry pour être en bonne santé et augmenter leurs matchs pour compléter leur efficacité en 11 joueurs. L’équipe subit également une transition à bout serré, Devin Asiasi se démarquant jusqu’à présent par rapport à son collègue recrue Dalton Keene.

Dans le champ arrière avec Newton, James White est verrouillé pour être son point de réception clé. Mais pour le jeu de course précoce et de puissance, Sony Michel (pied) et l’addition tardive Lamar Miller (genou) ont eu des problèmes de blessures. Damien Harris en deuxième année est prometteur avec un jeu complet qui est finalement inexploité.

La ligne offensive a de bonnes nouvelles avec le plaqueur gauche Isaiah Wynn et le centre David Andrews de retour de saisons perdues. Mais ce groupe est également en retard avec Marcus Cannon se retirant de la saison.

Il y a beaucoup de pièces mobiles et d’inconnues pour les Patriots autour du quart-arrière, en plus de ne pas savoir exactement à quel point ils incorporeront la capacité de course de Newton, un 180 de Brady. À la manière typique de la Nouvelle-Angleterre et plus encore, l’équipe cache bien la plupart de ses cartes.

Cela surprendrait-il quelqu’un si Newton retournait vers un Superman souriant? Avec ses capacités physiques et un changement de décor dans une attaque bien conçue et adaptable, ce ne serait pas le cas. Serait-ce choquant si Newton tombait à plat, ayant plus de problèmes de durabilité ou perdant son efficacité? Dans un jeu de passes qui repose beaucoup sur le jeu court à intermédiaire, ce ne serait pas le cas.

Avec son large éventail de résultats, Newton est le plus grand joueur de joker que l’on trouvera n’importe où dans la NFL cette saison.

Que ferait le banc des Patriots Cam Newton?

Newton remportant le poste ne signifie pas nécessairement qu’il le conservera. S’il prend un mauvais départ, lutte avec les chiffres d’affaires et coûte les chances des Patriots de gagner des matchs, ils ne seraient pas dans la nature de Belicick de se soustraire au changement.

Avec les Seahawks, les Chiefs et les 49ers parmi les six premiers adversaires, il y a de fortes chances que Newton remporte des bosses lorsqu’il ne fera pas face aux Dolphins, Broncos ou Raiders dans cette séquence, tous à la maison. Les Patriots chercheront les plus gros jeux avec Newton contre Stidham.Cela comprend des tirs profonds conçus et des courses non conçues qui sauvent des jeux cassés.

La Nouvelle-Angleterre, cependant, est connue pour être une opération axée sur les détails et les rôles sous Belichick. Faire les petites choses et éviter les grosses erreurs a autant de poids et les jeux positifs. Newton a peut-être déjà fourni à Belichick à la fois style et substance avec ses actifs incorporels, mais il doit donner aux Patriots des passes de haut niveau constantes quand cela compte. Brady a établi une norme impossible. Newton doit atteindre une barre raisonnablement élevée à sa manière.

Une fois que Newton commence à ouvrir la saison, il devrait jouer en dessous de la moyenne et l’équipe aurait besoin que Stidham augmente son jeu au-dessus de cela en même temps avant d’envisager un changement de QB. Il est plus probable que Newton, avec son usure, doive céder avec des blessures supplémentaires.

Les Patriots ont peu investi dans Newton dans son contrat d’un an chargé d’incitations. Mieux Newton joue et plus il reste en santé, plus les Patriots gagneront et plus il gagnera. Mais avec leur faible risque, s’il est évident qu’il fournirait une faible récompense, les Patriots peuvent mettre Newton au banc, jeter un dernier coup d’œil à Stidham, puis passer à la signature ou à la rédaction d’un véritable remplaçant à plus long terme à Brady en 2021.

Newton a une opportunité en or qui ne semblait pas être disponible au début de son agence libre. Pas de pression: son boom ou son buste ne dicteront que le parcours des Patriots pour cette saison et les plusieurs qui suivront.