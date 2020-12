Il y a quelques semaines, Eugénie Bouchard a gagné la vedette et les projecteurs en révolutionnant complètement les réseaux, décollant presque tout pour accueillir décembre avec une pose de bikini sur Instagram. Elle a été classée comme la joueuse de tennis la plus sexy du circuit, mais la Canadienne a eu de la compétition et c’est difficile. Il s’agit de l’italien Camila Giorgi, qui aspire également à être la joueuse de tennis la plus “ chaude ” avec une pose spectaculaire en lingerie intime avec laquelle il balaie.

La transalpine félicite ses 280000 followers à Noël avec une photo enflammée dans laquelle elle apparaît allongée sur un canapé en sous-vêtements rouges et chaussures à talons hauts, une photo qui a presque 40000 ‘likes’ et des milliers de commentaires, la plupart d’entre eux compliments à une Camila Giorgi qui a d’autres poses de ce style mais pas avec un tel succès.

Camila Giorgi, qui aura 29 ans dans quelques jours, a terminé la saison en 76e position du classement WTA. Ce fut une campagne difficile pour l’Italien, dont les meilleurs résultats ont été les finales, les meilleurs tournois à Washington et dans le Bronx. Sa carrière de tennis n’a plus la projection qu’elle semblait avoir il y a des années, mais entre-temps en tant qu’influenceur elle se développe, surtout avec ce type de pose.

Une Camila Giorgi qui a une histoire très intéressante derrière elle. Elle est la fille d’Argentins et Sergio, son père et entraîneur, est né à La Plata et est un vétéran de la guerre des Malouines. À la fin du conflit, il est retourné dans sa ville, mais pour une courte période car il a reçu une bourse pour étudier la médecine à Rome, où il a rencontré Claudia Fullone, mère de ses deux fils et de ses deux filles. L’une d’entre elles, Antonela, est décédée tragiquement dans un accident de voiture sur le chemin de Paris, alors qu’elle allait être examinée. «C’était très dur. Ce sera toujours le même, mais nous devons le surmonter », a déclaré Camila à ce sujet.