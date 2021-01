Il Betis gagné par 2-1 au celtique et a lié sa deuxième victoire en Ligue -quatrième à celle de la Coupe- grâce à un doublé de Sergio Canales, le leader incontesté de son équipe dans un match où les Betis ont été plus efficaces pour prolonger la crise celtique, avec quatre défaites consécutives et sans beaucoup de poudre à canon pour la perte d’Iago Aspas.

Même comme ça, l’équipe de Vigo est allée de l’avant avec un but précoce de Santi Mina, mais le Betis, avec Canales comme bigoleador et bien aidé par le Français Nabil Fekir et le Mexicain Diego Lainez, est revenu avec deux buts du Cantabrique – il en ajoute 6 en championnat – aux 25e et 44e minutes, après quoi le Celta a voulu réagir, mais il manquait de morsure plus offensive.

Dans un duel entre deux équipes égalisées aux points dans la zone médiane et avec le défi de s’engager dans la lutte pour l’Europe, l’entraîneur chilien du Betis, Manuel Pellegrini, a renouvelé ses onze avec six changements avec le retour de l’Argentin Guido Rodríguez, clé dans le médullaire, et le Français Nabil Fekir et Loren Morón en attaque contre un Celta sans Iago Aspas.

La blessure de Moaña, sa référence, a coïncidé avec les deux buts (5-2 à Ibiza et 0-4 avec Villarreal) avec lesquels son équipe est arrivée à Séville, où son dernier renfort, Aarón Martín, a fait ses débuts en Ligue. , pour le drop de dernière minute de l’Uruguayen Lucas Olaza, avec le Péruvien Tapia dans le onze après sa suspension et le Turc Emre Mor et Mina en place.

Le choc a commencé avec un rythme de la part des deux, bien qu’avec plus de contrôle et de clarté des idées de l’équipe de l’Argentin Eduardo Coudet, le «disciple» de Pellegrini, qui l’a eu comme joueur de River Plate. La domination de la table céleste était plus avant un Betis sans fluidité ni rapidité pour désarmer l’ordre celtique.

Après trois avertissements sérieux dans le premier quart d’heure, avec un tir bas au poteau de Santi Mina et deux tirs de Nolito et Emre Mor qui sont allés haut, Santi Mina n’a pas pardonné la quatrième tentative et a battu Joel Robles à 15 minutes quand il a frappé une balle lâche que Brais Méndez avait touchée de la tête.

Cet échec de la défense du Betis, loin de l’intimider après une phase où le Celta avait dominé, lui a donné une intensité et une ambition supplémentaires, car les hommes de Pellegrini ont été reconstruits et, après que Loren a averti avec un tir qu’il a rejeté. la défense celtique, Canales a assumé ses galons de leadership et son équipe a commencé à fonctionner.

A 25 minutes, Canales égalisait d’un tir croisé avec la droite après un bon jeu à droite du Mexicain Diego Lainez, très actif, qui s’est terminé par une passe en retrait de Fekir pour le Cantabrique, qui, avec le Betis plus vertical et agressif, pressant vers le haut, est revenu avec un autre but en bordure de la pause.

Cette fois, c’était avec un tir croisé aussi, mais avec le pied gauche, en 44 et à nouveau au passage d’un participant Fekir, bien que le Colombien Jeison Murillo, plus tard changé en raison d’une blessure d’Aidoo -avant que le Betic Rodri ne soulage également Ruibal pour la même raison-, pourrait lier l’addition avec une tête qui a dégagé, providentiel, Joel.

Dans la reprise, Celta a cherché des attaques rapides, mais sans succès et impuissantes Avant la bonne disposition de l’équipe Verdiblanco, qui a insisté pour maintenir son avantage sans passer par des difficultés et a continué avec un jeu intense et en essayant des sorties directes vers leurs hommes les plus offensifs, bien qu’ils n’aient pas non plus trouvé le moyen de marquer le but de la tranquillité.

L’Algérienne Aïssa Mandi a tenté une tête sur un coup franc tiré par Fekir, même si Rubén Blanco a été très attentif. Dans cette seconde mi-temps s’est écoulée avec beaucoup de lutte au milieu de terrain et peu d’occasions dans les zones, bien que Coudet ait rafraîchi son équipe avec Fran Beltrán et Baeza pour Nolito et Emre Mor pour y remédier.

Le Betis a subi un autre revers avec le retrait avec des problèmes physiques de Guido Rodríguez, remplacé par le mexicain Andrés Guarded, bien qu’il continue à défendre ses revenus avec de grands critères, tandis que le Celta cherche les bandes et les balles derrière la défense locale, mais manque de plus de précision et d’efficacité.

Ses options les plus claires sont venues dans le dernier quart d’heure, déjà avec Álex Moreno pour Lainez dans les rangs bétiques lorsque Pellegrini a décidé de renforcer son aile droite, mais pas une bonne incursion de Baeza, que Joel a très bien remporté en un contre un, Ni un dangereux centre d’Aarón que Miranda a rejeté in extremis n’a donné le prix souhaité au Celta, qui est toujours en crise de résultats.

2 – Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez (gardé, m 68), Canales; Lainez (Álex Moreno, m.82), Fekir, Aitor Ruibal (Rodri, m.31); Loren Morón (Borja Iglesias, m.82).

1 – Celtique: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Nestor Araújo, Murillo (Aidoo, m 55), Aarón Martín; Mur; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito (Fran Beltrán, 70 ans); Emre Mor (Baeza, m 70), Santi Mina.

Buts: 0-1, M.15: Santi Mina. 1-1, M.25: Canaux. 2-1, M.44: Canaux.

Arbitre: Juan Martínez Munuera (C. Valenciano). Il a averti les habitants Víctor Ruiz (m.10), Joel Robles (m.69), et les visiteurs Aarón Martín (m.35), Denis Suárez (m.70), Tapia (m.41)

Incidents: Match du dix-neuvième tour de LaLiga Santander, joué à huis clos au stade Benito Villamarín. Une minute de silence a été observée à la mémoire de l’ancien technicien bétique Vicente Cantatore et de l’ancien directeur local José Moya Sanabria, décédé récemment.