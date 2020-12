Canales Canelo Álvarez vs Callum Smith LIVE Où regarder le combat au Mexique, aux États-Unis, en Angleterre?

Saúl «Canelo» Álvarez reviendra sur le ring pour affronter un prétendant qui est dans un imparable avec 27 victoires consécutives, il s’agit Callum Smith qui est le défenseur du titre WBC. Cependant, Canelo, détenteur du titre multi-divisions, tentera désormais d’affronter Callum Smith et remporter les titres des super-moyens WBA et The Ring pour lui-même le samedi 19 décembre à l’Alamodome de San Antonio, au Texas.

Comment voir Canelo Alvarez vs Callum Smith aux États-Unis?

Regardez-le sur DAZN

Prix: 19,99 $

Ce mois-ci, achetez un abonnement à DAZN cela aura beaucoup de sens. En tant que premier spectacle de boxe à la demande, vous serez heureux de savoir que la plate-forme est disponible pour seulement 19,99 $ par mois et qu’un sous-marin de décembre aura probablement beaucoup de sens car DAZN diffusera également le combat entre Gennady «GGG» Golovkin et Kamil Szeremeta .

Le combat entre Saul Canelo Alvarez et Callum Smith aura lieu le samedi 19 décembre à 23 h (HE). La télédiffusion DAZN commencera à 20 h (HE) avec une série de cartes sous-jacentes qui ajouteront à l’anticipation du combat principal.

Comment voir Canelo Alvarez vs Callum Smith au Mexique?

Les fans mexicains pourront profiter du spectacle à Les étoiles et Aztèque 7 dans leurs programmes «El Templo de TUDN» et «Casa del Boxeo de Box Azteca» qui commenceront les émissions à 21h00 et ont annoncé qu’ils porteront le combat en direct. Une autre option pour profiter du combat en direct est de ESPN qui aura la fonction pour toute l’Amérique latine.

Comment voir Canelo Alvarez vs Callum Smith en Angleterre?

DAZN montrera le combat en direct au Royaume-Uni et sa couverture commencera à 1h du matin le dimanche 20 décembre. Il en coûte 1,99 £ par mois pour s’abonner à DAZN et vous pouvez annuler à tout moment. Vous pouvez regarder via des appareils de streaming, des consoles de jeu ou sur des appareils mobiles, vous pouvez le voir sur la page officielle DAZN.

Canelo Álvarez vs Callum Smith en direct

Callum Smith il a remporté le tournoi World Boxing Super Series dans lequel il a remporté la WBC Diamond Belt ainsi que le trophée Muhammad Ali. Dans ce tournoi, il a dominé et a battu le favori George Groves. Depuis ce temps, il a gardé son objectif de remporter le championnat WBC et attend patiemment l’occasion de le faire depuis plus de deux ans.

Forgeron possède une vaste expérience. Après avoir été champion international du WBC, il a réussi à gagner le WBC Silver Championship et a par la suite conquis le tournoi susmentionné.

Canelo Alvarez Il est certainement le boxeur le plus important aujourd’hui. Il est le leader mondial de la boxe, et il est plus que jamais impatient de revenir sur le ring car son dernier combat remonte à novembre de l’année dernière, lorsqu’il a éliminé Sergey Kovalev. La terrible pandémie a paralysé les plans ambitieux qu’il avait élaborés. Il était incapable de se battre le 5 mai ou le 16 septembre, ce qui avait été une tradition importante pour la boxe mondiale.

Canelo C’est un boxeur qui a parcouru le chemin du WBC, réussissant à conquérir les championnats que notre plateforme propose aux boxeurs pour se préparer au niveau mondial et à la grandeur.

Canelo il a remporté le championnat du monde de la jeunesse WBC Latino, NABF, WBC et aussi le championnat d’argent de notre organisation. Il a été sacré champion du monde des super poids welters en 2011, a réussi à remporter le championnat des poids moyens en 2015 en battant Miguel Cotto et a regagné le championnat en battant Gennady «GGG» Golovkin en 2018.

Canales Canelo Álvarez vs Callum Smith LIVE Où regarder le combat au Mexique, aux États-Unis, en Angleterre?