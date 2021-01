Démontrer sa qualité dans les différents poids dans le monde de la boxe a rendu la tâche très difficile pour le Mexicain Saúl ‘Canelo’ Álvarez, peut conserver tous les titres des différentes catégories que vous avez conquises.

Avec un record de 54 victoires (36 KO), un nul et deux défaites, les trois derniers combats de ‘Canelo’ Alvarez Ils ont été dans des poids différents et il a toujours gagné. En novembre 2019, il a remporté la ceinture des poids lourds légers de la WBO après avoir battu le Russe Sergey Kovalev, mais ce titre a été annulé en reprenant les catégories moyenne et super moyenne.

Maintenant, la World Boxing Association (WBA) l’a dépouillé d’une autre couronne, arguant que le Mexicain de 30 ans ne se battra plus entre les poids moyens et sa dernière victoire, contre l’Anglais Callum Smith, était dans la division des super-moyens. dans lequel il est champion de la WBA et de la WBC.

Revenez combattre au Mexique

«Canelo» Álvarez se battrait à nouveau le 27 février, avec la possibilité de le faire à Guadalajara, sa ville natale. Le Mexicain n’a pas combattu dans son pays depuis 2011. A cette occasion, il a défendu sa ceinture des super poids welters WBC contre Kermit Cintron à la Monumental Plaza de Toros México.

Mauricio Sulaimán, président du World Boxing Council (WBC), s’attend à ce que le Turc Avni Yildirim (21-2, 12 KO) soit le prochain adversaire d’Álvarez, puisqu’il apparaît comme le challenger obligatoire du titre que le Mexicain a récemment remporté.

