De la rédaction

Journal La Jornada

Dimanche 20 décembre 2020, p. a31

Saúl Canelo Álvarez est entré sur le ring pour la première fois en plus d’un an et était de loin supérieur à Callum Smith, qui l’a dépouillé de l’invaincu et de la ceinture des super-moyens de la World Boxing Association (WBA) que les Britanniques détenaient, a également saisi le titre vacant du World Boxing Council, à l’Alamodome de San Antonio, Texas.

Après avoir légèrement établi sa hiérarchie dans la ronde d’étude, Canelo a acculé le Britannique dans le deuxième épisode et a gardé le ring coupé dans le troisième. L’échange de coups a atteint le quatrième, ils ont connecté des jabs, des crochets et des combinaisons que par le cinquième ils ont tous deux appris à esquiver.

Vers le milieu du concours, le petit Canelo s’appliquait davantage à la région du foie et à la tête du grand Smith, qui avait également une bonne réponse.

La rousse de Jalisco, en caleçon rouge et rougie par les coups, a tout fait dans le huitième et a décroché une forte coupure droite, mais un Smith bancal a enduré cela et plus d’obus dans le neuvième.

Le Britannique a quitté les rondes 10 et 11 de plus pour défendre l’honneur de la famille, pour venger la défaite subie par son frère aîné Liam contre Álvarez en 2016. Il a enduré beaucoup de punitions, car jusqu’au 12, il a reçu trois fois plus de coups qu’il en a porté, Il n’a pas permis le KO, il s’est attaché et le seul à marcher était le Mexicain.

Champion dans quatre divisions différentes, Canelo a atteint un record de 54 combats remportés, avec 36 KO, une défaite et deux nuls, tandis que Smith avait un record de 27 victoires, 19 sur la voie rapide et sa première défaite.

Le combattant de Guadalajara, qui était le favori dans les paris, a reçu le soutien de la majorité des fans mexicains parmi les quelque 10000 dans l’arène du Texas, où Canelo est apparu au milieu d’un spectacle complet de maricahi, qui avec le thème de Rocky a présenté le boxeur avec un serape, flanqué d’un corps de danse régional Jalisco.

Canelo, considéré par beaucoup comme le meilleur livre pour livre, a souligné qu’à 30 ans, le meilleur de ma carrière reste à venir, il s’est déclaré prêt à relever de grands défis et a assuré qu’il ne fuirait pas le défi de relever l’année prochaine, pour la troisième fois, Le Kazakh Gennady Golovkin, qui l’a emporté vendredi soir, a défendu avec succès 21 des titres des poids moyens IBF et WBO, avec une victoire par élimination directe sur Kamil Szeremeta de Pologne.