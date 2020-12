Tout se prépare pour la première et seule présentation de Saúl ‘Canelo’ Álvarez en 2020. Le Mexicain remportera deux nouveaux titres dans la catégorie des super-moyens contre le britannique invaincu Callum Smith, ce samedi au Texas. Et en l’absence de peu pour le combat, les deux ont vu pour la première fois.

Smith exposera sa couronne des poids super moyens de la World Boxing Association (WBA) et du Ring Magazine avant «Canelo» Álvarez et en plus le titre vacant du World Boxing Council (WBC) sera également en jeu. Et quand vint le moment de la confrontation, la première chose qui ressortit fut la brutale différence de taille.

La stature du Britannique (1,91 mètre) s’est imposée avant la taille du Guadalajara (1,75 mètre), d’autant plus qu’au moment du combat la portée du bras jouera un rôle important. Pour ‘Canelo’, ce sera la plus grande différence de taille qu’il ait avec un rival (16 centimètres), le précédent était contre Kovalev, qui mesurait 1,83 mètre.

La différence de taille abyssale entre «Canelo» Álvarez et Callum Smith dans leur premier face à face. (Vidéo: Twitter)

Ce sera la première chance pour le Mexicain d’être couronné champion des 168 livres et de battre le record d’invaincu de 27-0 de Smith. «Ce qui génère du risque, c’est ce que j’aime, ce combat est un grand risque pour ma carrière, mais aussi une opportunité de faire l’histoire; Callum est numéro un dans la catégorie et je veux faire campagne à ce poids », a déclaré« Canelo ».

«Smith est grand et a des qualités, ce qui le rend plus complet, mais avec mon expérience et mon niveau, je dois m’adapter. Je sais ce que j’ai devant moi mais je suis prêt pour ça », a assuré le Mexicain.

De son côté, Smith a également fait l’éloge d’Alvarez, qui sera le rival le plus renommé qu’il affrontera. Par conséquent, l’occasion de le battre et de catapulter son nom aux premières pages.

“Canelo est le meilleur livre pour livre et je veux prouver que je peux concourir à ce niveau”, a déclaré Smith, champion des super-moyens de la WBA, qui a avoué s’être préparé de la meilleure façon, confiant de réaliser le triomphe de sa vie, ce qui lui donnera accès aux gros sacs.

