Si vous regardez les photos de la confrontation entre Canelo Alvarez et Callum Smith cette semaine, vous pouvez voir à quel point il est plus grand Forgeron que le premier combattant livre pour livre au monde. Forgeron, 6 pieds 3 pouces, tours au-dessus Alvarez 5-9, et les images donnent une bonne comparaison avec l’inconvénient de taille qui Alvarez devra affronter ce samedi. Cela dit, voici tout ce que vous devez savoir sur Canelo Alvarez c. Callum Smith.

Alvarez, le champion en titre des poids moyens de 160 livres, cherche à conquérir la division des 168 livres en battant Forgeron, qui est le champion. Même s’il n’a pas combattu depuis 13 mois, la plus longue interruption de sa carrière, Alvarez il ne cherchait pas à s’emmêler avec un adversaire de rang B ou C à son retour. Je voulais le champion.

«Je veux gagner au niveau 168 et je sais que Forgeron c’est le meilleur », m’a-t-il dit Alvarez cette semaine. «À ce niveau, c’est un combat difficile. Je suis ravi de monter sur le ring et de voir ce qui en sort. … Je ne sais pas si j’ai fini au poids moyen. Mais mon objectif en ce moment est de battre les meilleurs à 168 et de voir où cela me mène. “

S’il s’agit d’un troisième combat contre Gennadiy Golovkin (une option qui Alvarez dit que c’est toujours une possibilité) ou une chance d’unifier les ceintures des super-moyens en combattant Billy Joe Saunders et Caleb Plant, c’est toujours le cas. C’est en partie parce que Forgeron, malgré son statut d’outsider, il a de réelles chances de battre Alvarez.

«J’ai toujours pensé que la meilleure version de moi pouvait battre n’importe qui dans le monde. Je monte sur le ring en croyant que je peux battre n’importe qui, et cela inclut Canelo “, m’a dit Forgeron, via William Hill. «… Je suis numéro un mondial, ils ne m’ont pas choisi de nulle part et ils ne m’ont pas donné de chance au hasard. Je mérite d’être dans ce combat. Le moment est venu de montrer que je ne suis pas seulement un champion du monde, mais que je peux concourir à un niveau élite. “

Mais juste parce que Forgeron est physiquement plus grand que Alvarez, cela ne veut pas dire que Alvarez se sentir intimidé. Il est le meilleur au monde et chaque fois qu’il monte sur le ring, il semble s’améliorer un peu. Pendant ce temps, Smith vient de remporter une victoire peu impressionnante contre John Ryder. Smith devra faire beaucoup mieux samedi soir pour remporter la plus grosse victoire de sa carrière.

Voici plus d’informations sur la confrontation de Canelo Alvarez contre Callum Smith que les téléspectateurs mexicains peuvent regarder le samedi soir à Box Azteca et TUDN à partir de 21h00 dans le centre du Mexique, sans frais.

Canelo Álvarez vs Callum Smith en direct

Mis à part une perte de décision majoritaire contre Floyd Mayweather, le meilleur combattant du monde à l’époque, le record de Alvarez c’est un 53-1-2 vierge avec 36 KO. Eh bien, il y avait aussi un lien avec Gennadiy Golovkin en 2017 que la plupart des observateurs pensent Alvarez perdu et un autre combat encore beaucoup plus tôt dans sa carrière. Mais encore, j’ai peu de doute que Alvarez Il est le meilleur combattant du monde aujourd’hui, surtout après avoir battu les meilleurs adversaires Daniel Jacobs et Kovalev lors de ses deux derniers combats.

Malgré sa mauvaise performance lors de son dernier combat contre John Ryder, Forgeron il a été impressionnant au cours de ses huit années de carrière. Forgeron a battu Rocky Fielding au premier tour en 2015 (un Alvarez il lui a fallu trois manches pour accomplir le même exploit en 2018), et dans ses deux victoires les plus notables, Forgeron a éliminé George Groves et Hassan N’Dam. Smith a une fiche de 27-0 avec 19 KO.

Prédiction Canelo Alvarez vs Callum Smith

Ce combat pourrait être trop dur pour Alvarez. Forgeron Il est fort et grand, et possède des compétences de classe mondiale. Alvarez Je voulais le meilleur en 168, et Forgeron c’est probablement exactement cela. Mais je ne pense pas que quiconque à 168 ans ou moins puisse battre Alvarez à ce stade de sa carrière. Il est trop bon, trop fort et trop intelligent. Il faudra du temps pour s’user Forgeron, mais je crois que Alvarez Il l’assommera au 10e round.