Mis à jour le 15/12/2020 à 20:14

Saúl ‘Canelo’ Álvarez Il aura son premier et unique combat de 2020 ce samedi contre le Britannique Callum Smith pour les titres des super-moyens WBA et WBC. Et même si son esprit est de briser le Britannique invaincu, le Mexicain n’est pas étranger à la réalité de la boxe.

Et c’est qu’aujourd’hui de nombreuses personnalités d’Internet et du monde extérieur se sont aventurées dans la boxe. Fait qui a suscité des critiques, notamment après le récent combat du youtubeur Jake Paul, qui a même demandé à se battre contre Conor McGregor.

L’une des voix qui était contre cette situation était «Canelo» Álvarez, qui n’est pas d’accord avec l’incursion de ces personnalités dans le ring. Cela a été précisé dans une interview avec le LA Times en espagnol, la semaine précédant son combat contre Callum Smith.

«Je ne suis pas d’accord, c’est qu’ils donnent la licence à des personnages comme ceux-là pour faire des combats professionnels sans faire de carrière d’amateur. Je pense que cela met leur vie en danger, plus que tout, la Commission de boxe », a déclaré l’homme de Guadalajara.

«Vous devez le prendre tel que la vie est aujourd’hui. Nous devons continuer ce que nous faisons et je crois que dans cette vie, le soleil se lève pour tout le monde, donc nous ne devons rien juger », a ajouté Álvarez.

En revanche, «Canelo» était heureux du retour de Mike Tyson, qui est revenu sur le ring pour affronter Roy Jones lors d’un match d’exhibition il y a deux semaines. «Nous l’avons vu et c’était bien, j’ai vraiment aimé le voir, plus que tout bien physiquement et récupéré après tous les problèmes qu’il a apportés. C’est ce que j’aime le plus, voir une légende comme lui, qui s’est surpassée et qui a l’air bien, c’est la plus belle chose », a-t-il conclu.

