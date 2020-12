▲ Hier lors de la pesée à l’Alamodome de San Antonio au Texas Photo @Canelo

De la rédaction

Journal La Jornada

Samedi 19 décembre 2020, p. a10

Le Mexicain Saúl Canelo Álvarez et l’Anglais Callum Smith ont rempli la balance hier en marquant le règlement de 168 livres pour leur combat pour le titre des super-moyens de la World Boxing Association (WBA) et la vacance du World Boxing Council (WBC), le qui aura lieu ce samedi à l’Alamodome de San Antonio, Texas.

Ce concours signifiera le retour du combattant de Guadalajara sur le ring, puisque son dernier combat a eu lieu en novembre 2019, lorsqu’il a dépouillé le russe Sergey Kovalev de la ceinture des poids lourds.

Cela marquera également son retour aux super poids moyens, après s’être aventuré dans la catégorie des poids lourds légers l’année dernière.

C’est un boxeur très différent de tous ceux contre qui j’ai combattu, mais je connais ses capacités et je connais aussi les miennes, d’après mon expérience, je sais que je peux gérer ça et plus encore, ce sera un grand combat, je suis prêt pour ce grand défi. Canelo a déclaré hier lors de la cérémonie de pesée.

À son tour, Smith a assuré qu’il profiterait de la grande différence de hauteur qui existe entre lui et son adversaire mexicain, qui mesure 1,75 mètre, tandis que l’Anglais a une hauteur de 1,91.

En plus de mes compétences, j’ai parlé avec mon équipe de diverses tactiques et, à propos de l’altitude, il sera difficile de toujours garder mes distances, mais ce sera excitant pour tout le monde, a déclaré Smith après être monté sur l’échelle.

Alvarez participera à ce concours avec une fiche de 53-1-2 avec 36 KO, dont deux lors de ses trois derniers combats. Pendant ce temps, le Britannique reste invaincu, avec un bilan de 27-0, dont 19 sur la voie rapide.

Pour les deux boxeurs, ce sera leur seul combat de 2020, après la pause dérivée de la pandémie Covid-19. Le combat le plus récent de Smith a également eu lieu en novembre de l’année dernière, lorsqu’il a battu John Ryder par décision unanime de conserver le titre des super-moyens WBA, qu’il défendra pour la troisième fois après l’avoir remporté en 2018 après avoir battu George Groves.

Le concours offrira également à Smith une chance de venger son frère aîné Liam, qui a été éliminé par Canelo en 2016, à Arlington, au Texas.

Il s’est avéré qu’il ne reste plus que 800 billets sur les 12 mille mis en vente pour ce combat, qui sera diffusé dans le monde entier par la plateforme DAZN.

Ce sera le troisième combat qui aura des milliers de fans, après la crise due à la pandémie. Les précédents étaient Gervonta Davis et Leo Santa Cruz (11 000 participants) à l’Alamodome en octobre dernier; et celle du 5 décembre entre Errol Spence et Danny García (16 mille spectateurs) au stade AT&T d’Arlington.