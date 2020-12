TRIBUNAL

Il est revenu sur le ring après 13 mois et a balayé. “Canelo” a montré pourquoi il est considéré comme le meilleur livre pour livre de la planète aujourd’hui, et la victime à cette occasion était celle qui était appelée le meilleur super-moyen du monde et qui mesurait 18 centimètres.

Saúl Álvarez (54-1-2, 36 KO), 30 ans, a dominé de bout en bout contre le Britannique Callum Smith (27-1, 19 KO), qui a perdu par décision unanime – et parce qu’il a été sauvé du KO – le Championnats des poids super moyens du World Boxing Council (WBC) et de la World Boxing Association (WBA) dans un match qui s’est déroulé devant plus de 11 mille âmes à l’Alamodome de San Antonio, Texas.

Le tricolore est passé de moins en plus et au fur et à mesure que le procès progressait, le rival est devenu moins, jamais connecté et a fini par être très battu. Saúl dans la dernière partie du combat a réussi à anéantir le rival, mais Callum a enduré et a essayé de finir debout.

Deux juges ont donné 119-109 et un autre 117-11. CANCHA sur sa carte était 119-109.

L’objectif est maintenant d’obtenir les deux ceintures de la division des 168 livres, l’IBF et la WBO. De même, on sait que le plan pour 2021 est d’organiser trois combats et l’un d’entre eux pourrait être à nouveau au Mexique. Le troisième combat avec Gennady Golovkin pourrait être son premier.

Et sur le ring, l’homme de Guadalajara était bien supérieur et, par exemple, il a décroché 43% de ses coups de poing, tandis que Callum n’en a décroché que 18%.

Saúl a frappé 209 des 484 qu’il a lancés, tandis que le Britannique a à peine touché 97 des 536 qu’il a lancés.

