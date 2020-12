▲ Le champion WBA invaincu Callum Smith cherche à s’inspirer de l’expérience de son frère Liam, qui a été vaincu par Canelo en 2016. Photo prise sur l’Instagram de Callum Smith

Saúl Canelo Álvarez clôturera 2020 avec un combat après un an sans être monté sur un ring. Ce sera samedi prochain contre le britannique Callum Smith, qui veut venger un affront familial: le roux a violemment battu son frère il y a quatre ans.

Ils se battront à l’Alamodome, à San Antonio, Texas, devant environ 12 000 participants dans un environnement de contrôle sanitaire; les billets sont presque épuisés. Canelo, champion en quatre divisions, ne s’est pas battu depuis la défaite du Russe Sergey Kovalev en novembre 2019.

Callum Smith a également une motivation personnelle. Le Britannique était au premier rang lorsque son frère Liam a été attisé par Canelo dans ce match pour le titre des super-moyens WBO en 2016.

Smith se souvient surtout de la précision des coups d’Álvarez, de la façon dont le Mexicain a placé son frère aîné, Liam, et des trois chutes, en particulier la dernière, causées par un coup brutal au corps.

“Canelo trouve des espaces que vous ne savez pas que vous quittez”, a déclaré Smith à propos d’Álvarez; Je savais alors, et je sais maintenant, à quel point c’est bon.

Paul, Liam et Stephen, frères et boxeurs, accompagnent Callum en famille lors de son voyage au Texas pour le combat à l’Alamodome. Mais ils font aussi tout ensemble: tous les quatre ont été champions britanniques à un moment donné, ils travaillent en équipe et se conseillent mutuellement; Ils étaient avec Liam et Callum lorsqu’ils ont remporté leurs championnats du monde.

“J’ai vu tous les combats de Canelo, mais c’est différent lorsque vous êtes sur le ring avec lui”, a déclaré Smith à l’AP; «Liam a été devant Canelo, donc il sait certaines choses. Des choses que vous avez probablement découvertes cette nuit-là et que vous ne saviez pas auparavant. “

Smith a admis qu’il avait du mal à trouver du sparring à l’entraînement, à un moment où la pandémie a compliqué la préparation de tous les combattants, et ceux qu’il a pu obtenir n’étaient pas idéaux.

“Mes séances d’entraînement n’étaient probablement pas idéales, mais je suppose que celles de Canelo n’étaient pas non plus idéales”, a ajouté Smith. Il savait qu’il allait me battre avant moi, mais il a eu la même année que tout le monde. Cela a été frustrant pour tous les boxeurs.

Canelo et Smith disputeront deux ceintures cette nuit-là: le super-moyen WBC vacant et le WBA, détenu par le Britannique.

Le titre WBC a été annulé lorsque David Benavidez n’a pas fait le poids, dit Mauricio Sulaimán, président de la WBC; «Ce sera le défi le plus compliqué de la carrière de Canelo; son rival, Callum Smith, a 18 centimètres d’avance sur lui et est invaincu, et il se battra à son poids naturel. C’est un adversaire qui a de la vitesse et du punch ».

Perdant les fonctions traditionnelles de mai et septembre à cause de la pandémie, Canelo a eu du mal à trouver le bon moment et un rival pour ce retour à la boxe; Il était important de revenir avant la fin de 2020, explique Sulaimán.

Après une année aussi difficile, il est très stimulant que nous clôturions 2020 avec une fonction de cette ampleur et où il y aura un public, comme cela s’est déjà produit dans d’autres combats, ajoute Sulaimán.