Participants à une édition récente du Tour d’Espagne, en passant par Cangas de Onís. | JMC

Cangas de Onís n’est pas sorti de l’étape du Cyclisme Tour d’Espagne depuis plus d’une décennie, exactement depuis le 5 septembre 2007, quand il a mis le cap sur Reinosa (Cantabrie), à ​​partir du macroparking d’El Lleráu. L’ancienne capitale du Royaume des Asturies a été le théâtre de la ronde espagnole à vingt reprises, entre 1974 et 2007, et dans quatre autres, elle a également été la fin de l’étape (1974, 1976, 1978 et 2003), dans des scénarios tels que Avenida de Covadonga et Avenida de Castilla. Pour 2021, rien n’a transcendé, bien que des mesures soient prises pour que Cangas de Onís soit à nouveau inclus dans le tracé de la Vuelta, tant que la fin de l’étape revient dans les mythiques lacs de Covadonga, dont la dernière ascension a eu lieu le 9 Septembre 2018, coïncidant avec les célébrations du premier centenaire du parc national de l’ancien parc national de la montagne de Covadonga – maintenant le parc national des Picos de Europa -, où le français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a gagné, avec départ de Ribera de Arriba.

Le Cyclisme Tour d’Espagne pour le prochain exercice 2021 se tiendra du 14 août au 5 septembre, selon le calendrier de l’Union Cycliste Internationale (UCI), en commençant par un contre-la-montre individuel à Burgos, à l’occasion des 800 ans depuis le placement de la première pierre de la cathédrale de Santa María et après avoir initié l’organisation du test un accord de collaboration avec la Fondation «VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 ». Il y aura deux autres étapes à travers les terres de Burgos dans cette soixante-seizième édition de l’épreuve espagnole.