Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Jeudi 17 décembre 2020, p. a11

L’entraîneur José Luis Chelís Sánchez Solá a regretté que la Liga Mx et la Fédération mexicaine de football préfèrent se tourner uniquement vers le marché américain pour booster les finances des clubs, lorsque la solution réside dans les forces de base et la vente de joueurs nationaux.

L’approche avec la MLS n’est que pour l’argent, les sports ne seront jamais au-dessus des finances dans les décisions de la Fédération, mais ils devraient produire de meilleurs joueurs, a-t-il déclaré.

«S’ils faisaient un peu plus d’affaires, le marché du football serait meilleur, mais ils ne le veulent pas. L’argent du football est dans la production de footballeurs, il est exigé des joueurs du monde entier, pas seulement dans les grandes ligues d’Europe.

Le problème est que les managers ont besoin de résultats et de ressources immédiatement, et que le processus des forces de base nécessite quatre à cinq ans, mais ils pourraient atteindre des clubs de second ordre en Europe ou aux États-Unis eux-mêmes et vendre ces joueurs ” , il a souligné.

Enrique Bonilla, qui quittera la présidence de la Liga Mx pour prendre en charge les relations internationales de la compétition, a reconnu qu’un concours sera recherché en lien avec la MLS.

Sánchez Solá, ancien barreur de l’équipe américaine Las Vegas Lights, a souligné qu’avoir un tournoi entre les huit meilleures équipes de la Liga Mx et de la MLS peut fonctionner économiquement, mais si la FMF planifie un concours conjoint, oubliez-le, le La Concacaf ne le permettra pas.

Il a indiqué que l’intention de la FMF de rechercher des ressources aux États-Unis est compréhensible, en particulier face aux effets de la pandémie de Covid-19, mais a réitéré que cette décision est loin d’être une véritable solution.

Il a souligné que les questions économiques pèsent également dans la recherche d’un retour à la Copa América et à Libertadores, où les clubs et l’équipe nationale auraient un plus grand contact international et une plus grande croissance.

Cela leur coûte de l’argent et ils ne règnent pas là-bas parce qu’ils n’ont pas de droits de télévision, bien que participer à ces tournois aiderait dans le sport.