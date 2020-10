Mis à jour le 30/10/2020 à 12:57 PM

Cantolao contre. Athlétique Grau Les visages ont été vus dans l’un des terrains de VIDENA pour la deuxième journée de la phase 2 de la Ligue 1. Le «Dolphin» a cherché à sortir victorieux de ce match pour continuer à grimper au classement; tandis que l’Atlético Grau tentait de se remettre de la défaite que le premier rendez-vous lui laissait; cependant, le match était à égalité et sans but.

La confrontation s’est déroulée sans beaucoup de chances de marquer pour l’une ou l’autre équipe. L’Atlético Grau a été l’équipe qui a effectué le plus de changements au cours des 90 minutes et a également été l’équipe qui a eu le plus grand nombre de cartons jaunes, avec un total de quatre joueurs réservés (Gary Corea, Jair Yglesias, Jonathan Alvila et Víctor Rosell.

Avec ce résultat, les deux équipes accumulent leur premier point au classement depuis le premier jour où elles ne pouvaient pas non plus en ajouter trois. Il est à noter qu’ils font partie du groupe A de la phase 2 de la Ligue 1.

Pour la prochaine date, Cantolao affrontera UTC de Cajamarca, tandis que l’Atlético Grau affrontera Soprting Cristal.

Cantolao c. L’Atlético Grau s’affrontera ce vendredi à partir de 11h00 sur l’un des courts de VIDENA. N’oubliez pas que vous pouvez suivre le match à travers GOLPERU, mais sur Depor.com, vous pouvez trouver minute par minute, les buts et tous les incidents afin de ne manquer aucun détail.

L’Atlético Grau vient à ce duel après avoir perdu 2-1 contre le vainqueur de la phase 1, Universitario de Deportes, ils feront donc tout pour gagner ce match. L’équipe «Dolphin». de son côté, il vient à cette rencontre après avoir perdu 2-1 face à Carlos Stein.

