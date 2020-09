Jeu 7!

Les meilleurs mots du hockey – à moins, bien sûr, que vous ne soyez un fan de l’une ou l’autre des équipes et que vous transpiriez à chaque seconde de chaque jeu. Il y aura trois matchs 7 avant le début des finales de la conférence, et le deuxième et dernier set d’Edmonton opposera les Canucks parvenus aux Golden Knights vendredi soir.

Vancouver joue avec l’argent de la maison; il est entré dans ce match de deuxième tour en tant que perdant, puis a suivi 3-1 dans le meilleur des sept. Mais personne n’aurait dû compter cette équipe jeune et enthousiaste. Bien que le gardien partant Jacob Markstrom soit «inapte à jouer» pour les Jeux 5 et 6, les Canucks ont nivelé la série lorsque Thatcher Demko est entré et a volé la vedette.

Il a effectué 42 arrêts dans le cinquième match pour soutenir l’équipe à une victoire de 2-1, puis a réalisé un blanchissage de 48 arrêts dans le match 6 pour provoquer le match 7. Bien sûr, l’entraîneur-chef Travis Green n’a pas montré ses cartes et ne l’a pas fait. nommez-lui son partant pour le jeu 7, bien que ce soit Demko entre les tuyaux.

Quel que soit son homme masqué, Vancouver et ses jeunes canons, y compris le capitaine Bo Horvat, Brock Boeser, le finaliste du trophée Calder 2020 Quinn Hughes et le vainqueur du trophée Calder 2019 Elias Pettersson, ont financé les choses tandis que la main ferme du vétéran JT Miller mène. le chemin.

Quant aux Golden Knights, tout le monde pensait avoir les meilleures chances de remporter une victoire facile en série. Au lieu de cela, ils participent au deuxième match 7 de la franchise et espèrent un meilleur résultat. Ils ont perdu l’année dernière dans un match à faire ou à mourir contre les Sharks en prolongation (nous savons tous ce qui s’est passé là-bas, mais si vous avez besoin d’un rappel, cliquez ici).

En parlant de cette équipe des Sharks 2019, leur entraîneur-chef n’était autre que l’actuel patron du banc de Vegas, Pete DeBoer. Il a été renvoyé par San Jose et embauché par Vegas en décembre. Il est marchand de roues dans les matchs 7 et arbore un dossier flashy de 4-0.

Le seul grand point d’interrogation pour Vegas, car bien sûr DeBoer ne dirait pas non plus, c’est: qui sera sur le net? Va-t-il doubler Robin Lehner, qui a pris des L lors des deux derniers matchs? Ou ira-t-il avec Marc-André Fleury, qui sait une chose ou deux sur les 7 matchs?

• 466 victoires en carrière (5e de l’histoire de la LNH)

• 81 victoires en séries éliminatoires en carrière (6e de tous les temps)

• 61 blanchissages en carrière (18e de tous les temps)

• 15 blanchissages en séries éliminatoires en carrière (6e de tous les temps)

• .916 SV% en sept matchs 7 en carrière Tous potentiellement assis sur le banc des Golden Knights ce soir pour le match 7. – Jesse Granger (@JesseGranger_) 4 septembre 2020

Sporting News a toute l’action alors que les Canucks et les Golden Knights se disputent une place dans la finale de la Conférence de l’Ouest contre les Stars.

Score Canucks vs Golden Knights, mises à jour du match 7

(Toutes les heures de l’Est.)

Avant le match

20h49 – #Stickgate continue – et celui-ci est fantastique.

20h31 – Officiellement officiel.

20h13 – Les Canucks ont aussi des gars qui sont allés là-bas.

20h09 – Ne pariez peut-être pas contre DeBoer.