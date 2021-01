NBA Le centre des Hawks est parmi les leaders en rebonds par match cette saison | Kevin C. Cox / .

Au cours des 35 dernières saisons … Clint Capela est le 5e joueur avec 25 points, 25 rebonds et 5 blocs dans un match, rejoignant Shaquille O’Neal, Dikembe Mutombo, Patrick Ewing et Hakeem Olajuwon (2x). pic.twitter.com/sd2hEwQQxT

Plus d’informations sur Clint Capela et sa soirée historique … il est devenu le 1er joueur avec 25 points et 25 rebonds dans un match sans chiffre d’affaires depuis que le Hall of Famer Robert Parish l’a fait contre les Kings le 9 janvier 1987. pic.twitter. com / SjJYlZ0Bso

– Statistiques et infos ESPN (@ESPNStatsInfo) 21 janvier 2021