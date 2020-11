Cardassar-Athlète de Madrid, Ville de Lucena-Séville, Terrassa-Valencias fera partie des affrontements du premier tour de la Copa del Rey, qui se jouera en un seul match le mercredi 16 décembre, selon le tirage au sort organisé ce lundi au stade La Cartuja de Séville.

Ainsi, ceux de Diego Pablo Simeone doit se rendre aux îles Baléares, spécifiquement à Majorque, pour affronter Cardassar, qui joue dans la troisième division, tandis que l’équipe de Julen Lopetegui aura un duel de rivalité régionale contre Ciudad de Lucena de Cordoue.

Anaitasuna-Getafe, Marchamalo-Huesca, Ribadumia-Cádiz, Racing Murcia-Levante, Buñol-Elche, Tomares-Osasuna, Racing Rioja-Eibar, Rincón-Deportivo Alavés, Cantolagua-Real Valladolid, Llanera-Celta, San Juan-Granada, Terrassa -Valencia, UCAM Murcia-Real Betis et Leioa-Villarreal sont les autres qualifiés avec First impliqué.

Le battage médiatique, auquel 112 équipes se sont inscrites et les quatre participants à la Super Coupe d’Espagne – le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Athletic Club et la Real Sociedad – ont été exemptés, a fait correspondre les 10 champions de la rencontre précédente avec 10 des 16 équipes de LaLiga Santander, tandis que les six autres ont été jumelées à six des 18 clubs du groupe B, qui composaient 14 des troisièmes et quatre demi-finalistes de la Coupe RFEF.

Après cela, les 12 équipes restantes se sont croisées avec 12 des 22 clubs de LaLiga SmartBank, et les 10 derniers du groupe B affronteront 10 des 46 équipes de la deuxième division B. Les 36 autres de la deuxième B ont été jumelées les unes aux autres. .

La KO aura lieu le mercredi 16 décembre sur le terrain du club de catégorie inférieure ou dans la maison du ballon tiré en premier dans le cas d’équipes de la même catégorie. Les 56 gagnants passeront au deuxième tour, qui se jouera le jour des Trois Rois, le 6 janvier 2021.

Le ministre de l’Éducation et des Sports de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, a souhaité la bienvenue à toutes les personnes présentes au tirage au sort. «L’un, en tant qu’athlète, a également ressenti cette émotion de la modeste», a-t-il reconnu. “Nous voulons que La Cartuja devienne le berceau du football en Espagne”, a-t-il déclaré à propos du stade où “un match essentiel et clé” de la Ligue des Nations entre l’Espagne et l’Allemagne se jouera mardi. “Cela ne peut pas être avec le public, mais tout le monde pourra profiter de ce stade et de cette ville qui vous accueille avec tout son amour et son affection”, a-t-il déclaré.

L’ancien footballeur Jesús Capitán, «Capi», qui a remporté la Coupe en 2005 avec le Real Betis; l’entraîneur Antonio Álvarez, vainqueur sur le banc du Sevilla FC du tournoi en 2010; l’exbétique Juan Antonio García Soriano et l’ancien joueur de Séville Fernando Sales ont été les mains innocentes du tirage au sort.

Match du premier tour

Anaitasuna – Getafe.

Marchamalo – Huesca.

Ribadumia – Cadix.

Racing Murcie – Levante.

Buñol – Elche.

Tomares – Osasuna.

Courses Rioja – Eibar.

Cardassar – Atlético de Madrid.

Rincon – Deportivo Alavés.

Cantolagua – Real Valladolid.

Llanera – celtique.

San Juan – Grenade.

Terrassa – Valence.

UCAM Murcia – Real Betis.

Ville de Lucena – Séville.

Leioa – Villarreal.

Varea – UD Las Palmas.

Gimnástica Segoviana – Gérone.

Las Rozas – CD Mirandés.

Atlético Pulpileño – Lugo.

Ourense – Leganés.

Coria – Real Oviedo.

Gymnastique de Torrelavega – Real Zaragoza.

Quintanar del Rey – Sporting de Gijón.

Teruel – Rayo Vallecano.

Sestao – Ténérife.

Llagostera Costa Brava – Espanyol.

Îles Pitiusas d’Ibiza – Sabadell.

Atlético Baleares – Fuenlabrada.

Coruxo – Malaga.

Portugalete – Ponferradina.

Guijuelo – Majorque.

Pontevedra – Carthagène.

Amorebieta – UD Logroñés.

L’Hospitalet – Almería.

San Fernando Isleño – Castellón.

Loyauté de Villaviciosa – Alcorcón.

Cordoue – Albacete.

Haro – Balompédica Linense.

Marino – Cornellá.

Numancia – Lorca.

Deportivo Coruña – El Ejido 2012.

Burgos – Andorre.

Peña Deportiva – Tarazona.

Ibiza-Eivissa – Compostelle.

Poblense – Olot.

Leonesa culturel – Villanovense.

Estrémadure – Socuéllamos.

DUX International Madrid – Linares.

Navalcarnero – Badajoz.

Alcoyano – Laredo.

Calahorra – La Nucía.

Zamora – SD Logroñés.

Rayo Majadahonda – Yeclano.

Mutilvera – Racing de Santander.

Marbella – Lleida.