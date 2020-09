Les Cubs de Chicago tenteront d’étendre leur avance de la Ligue nationale centrale contre les Cardinals en visite dans un double match samedi.

Les Cubs (23-15) mènent la division par 4 1/2 matchs contre les Cardinals (14-15) et Milwaukee Brewers (18-19). Les Cubs ont ouvert cette série de cinq matchs au Wrigley Field en battant les Cardinals 4-1 vendredi soir.

Les Cardinals seront l’équipe à domicile pour la seconde moitié du double titre. Les Cubs et Cardinals jouent leur série complète de 10 matchs à Chicago cette saison en raison du report des reports de COVID-19.

“Ce n’est qu’un de ces accords”, a déclaré le directeur des Cardinals Mike Shildt aux journalistes. “Je regarde juste les jeux comme un jeu. C’est clairement une anomalie dont j’en suis sûr – eh bien, je ne suis pas sûr de quoi que ce soit certains jours. Faites attention, ce que vous dites ne se reproduira jamais car dès que vous pensez à quelque chose ça n’arrivera pas, ça va apparaître. Donc c’est évidemment très différent. “

Avec le lanceur partant Tyler Chatwood mis à l’écart par une tension de l’avant-bras, les Cubs espéraient brancher Jose Quintana dans sa fente de rotation. Mais ensuite Quintana est allé sur la liste des blessés de 10 jours avec une tension musculaire latérale gauche.

Le manager des Cubs David Ross a donc dû improviser. Les Cubs ont promu le meilleur espoir de lancement Adbert Alzolay (0-0, 0,00 ERA) pour commencer la première moitié du double. Ross s’attend à utiliser une série de releveurs pour passer le deuxième match.

Alzolay a affronté les Cardinals le 19 août et les a tenus à un point non mérité sur deux coups sûrs en cinq manches d’un match en double. Il a retiré six frappeurs et n’a marché qu’un seul dans une victoire de 4-2.

“Adbert avait l’air vraiment bien. Le bras est super rapide”, a déclaré Ross après ce match. “C’est un gars qui va lancer de grosses manches pour nous cette saison. C’est un énorme morceau de profondeur que nous avons, et vous voyez ce soir de quoi il est capable. J’étais extrêmement heureux.”

Les Cardinals débuteront Adam Wainwright (3-0, 2,65 ERA) et Dakota Hudson (1-2, 2,77 ERA). Aucun des deux lanceurs n’a affronté les Cubs plus tôt cette saison.

Wainwright a lancé un match complet à son dernier départ, une victoire de 7-2 sur les Indians de Cleveland. La saison dernière, il avait une fiche de 1-3 avec une MPM de 5,27 en cinq départs contre les Cubs. Il a marché 13 frappeurs et a accordé cinq circuits en 27 1/3 de manches.

Il a une fiche de 16-13 avec une MPM de 4,15 en 50 sorties en carrière contre les Cubs, dont 41 départs.

Hudson a remporté son dernier départ en n’accordant qu’un seul point mérité en sept manches dans une victoire de 7-5 contre les Reds de Cincinnati.

En deux départs contre les Cubs la saison dernière, Hudson a accordé trois points en neuf marches et cinq coups sûrs en huit manches. Hudson a une MPM de 2,89 en quatre apparitions en carrière (deux départs) contre eux.

Les Cubs pourraient ramener le défenseur central Ian Happ dans la formation de départ. Il était sur le banc vendredi après avoir subi une contusion faciale la veille sur un coup de chance contre les Pirates de Pittsburgh.

«Il est au jour le jour», a déclaré Ross vendredi. «Je sais juste que l’œil revient toujours. Je pense que ça va aller. C’est juste, avec tout ce qu’il a traversé aujourd’hui, je ne pense pas que ce soit intelligent de le démarrer.

Les Cardinals ont ajouté deux vétérans à cette série, activant Matt Wieters (blessure à l’orteil) vendredi et le releveur Andrew Miller (fatigue à l’épaule) en tant que 29e joueur pour le double.

– Médias au niveau du champ