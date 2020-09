Les Cardinals de Saint-Louis et les Twins du Minnesota en visite continueront leurs efforts vers les séries éliminatoires lorsqu’ils affronteront mardi un double interligue.

Les Twins (26-17) sont à un match de la tête dans la Ligue américaine centrale. Les Cardinals (17-16) sont à la deuxième place de la National League Central, à 2 1/2 matchs du rythme.

Les Cardinals devraient débuter Carlos Martinez (0-1, 14,73 ERA) et Daniel Ponce de Leon (0-3, 7,82) dans le double projet de loi. Les Twins contreront avec Jose Berrios (3-3, 4,29) et Randy Dobnak (6-2, 2,72).

Martinez fera son premier départ depuis sa convalescence du COVID-19 et juste son deuxième début de saison. Son autre départ était le 28 juillet sur la route contre les Twins. Il a accordé six points sur sept coups sûrs en 3 2/3 manches.

Il retourne au club après s’être entraîné sur le site d’entraînement alternatif de l’équipe à Springfield, dans le Missouri, sous la direction du coordinateur des lancements de ligue mineure Tim Leveque et de l’entraîneur de longue date des Cardinals, Jose Oquendo.

“Timmy est avec nous depuis longtemps, nous faisons confiance à ses commentaires, et Oquendo a été là-bas, donc nous nous sentons à l’aise et confiants avec les yeux rivés sur lui”, a déclaré le manager des Cardinals Mike Shildt. “Et (Martinez) est un gars que nous connaissons aussi. Un gars assez éprouvé. Il est en bonne santé, il coche les cases, et il aura l’opportunité de commencer.”

Ponce de Leon a affronté les Twins le 29 juillet et a accordé trois points sur deux coups sûrs et trois marches en 3 2/3 manches. Les cardinaux l’ont rappelé de leur site d’entraînement alternatif pour servir de 29e joueur pour le double.

Lors de son plus récent départ dans la ligue majeure, Ponce de Leon a retiré seulement deux frappeurs dans une défaite de 14-2 contre les Indians de Cleveland le 28 août. Il a abandonné quatre points en marchant quatre frappeurs et en accordant deux coups sûrs, dont un circuit de trois points. par Franmil Reyes.

Berrios a enregistré une victoire de 8-1 sur les White Sox de Chicago lors de son départ précédent. Il a permis un point sur trois coups sûrs en six manches tout en retirant huit frappeurs et en marchant deux.

“C’était un début fantastique de sa part du début à la fin, quelque chose dont nous avions vraiment besoin”, a déclaré le manager des Twins Rocco Baldelli. “Je pense que cela signifiait beaucoup pour lui de pouvoir le faire pour lui-même, mais aussi pour l’équipe et pour ses coéquipiers. Je pense que ce départ comptait beaucoup pour lui, et nous sommes très heureux et très fiers de ce qu’il a pu faire pour y aller. “

Berrios n’a accordé que quatre points en 17 2/3 manches au cours de ses trois derniers départs. En 2018, il a remporté son seul départ en carrière contre les Cardinals tout en n’accordant qu’un seul point en 7 1/3 de manches.

On s’attend à ce que Dobnak commence le deuxième match en travaillant sur un court repos. Il a lancé cinq manches sans but lors de son dernier départ, une victoire de 2-0 en sept manches contre les Tigers de Detroit en double tête vendredi.

Ce sera sa première apparition en carrière contre les Cardinals.

Le receveur des Cardinals, Yadier Molina, a laissé l’équipe 5-1 défaite sur la route aux Cubs de Chicago lundi après-midi en raison d’une contusion au coude gauche.

Le cogneur des jumeaux Nelson Cruz a été entravé par une douleur à la hanche, mais Baldelli a déclaré qu’il espérait que Cruz serait prêt à jouer mardi.

Les Twins ont renforcé leur enclos en faisant sortir le releveur Cody Stashak de la liste des blessés de 10 jours lundi, et il a lancé une manche sans but lors de leur victoire 6-2 à domicile contre les Tigers de Detroit. Stashak a raté 23 matchs à cause d’une inflammation du bas du dos.

Les Twins ont choisi Devin Smeltzer sur leur site d’entraînement alternatif pour faire de la place à Stashak.

– Médias au niveau du champ