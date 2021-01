Comment ça se passe?

Très bien, répondant très bien au traitement et déjà dans la dernière ligne droite, donc je suis content.

La meilleure nouvelle est de la revoir s’entraîner sur un court de tennis.

Les médecins recommandent une activité et le plus simple pour moi est de jouer au tennis. Je voulais déjà et j’avais l’illusion de revenir sur une piste.

Cela fait presque quatre mois que le lymphome de Hodgkin a été découvert. Vous n’avez jamais abandonné.

Jamais. Les médecins m’ont très bien traité dès le premier instant. Ils m’ont dit que c’était assez curable, ils m’ont donné beaucoup d’espoir et beaucoup de confiance et en ce sens je n’ai jamais abandonné et je n’ai jamais eu peur.

C’est un exemple.

Je sais que je peux être un miroir pour les gens qui traversent cela ou pour ceux qui le traverseront à l’avenir. Je veux que vous sachiez qu’avec une bonne attitude, une attitude positive et de bonnes habitudes, vous pouvez aller de l’avant.

Quel est votre secret pour être si positif?

Ce n’est pas un secret. J’essaye de vivre au jour le jour, de tout valoriser. J’ai toujours été loin de ma famille et depuis que je suis petite, j’ai apprécié de pouvoir faire un câlin, passer un 31e avec eux ou un jour des trois rois. Cela fait longtemps que je n’ai pas pu le faire et vous voyez que vous manquez beaucoup de choses, anniversaires, naissances, mariages … c’est pourquoi peut-être ce positivisme, valoriser le jour le jour et l’apprécier.

Accrocher les réseaux qui souffrent du cancer, est-ce une thérapie?

Au début j’y ai beaucoup réfléchi, mais les gens savaient que j’étais à l’hôpital, que je ne pouvais pas m’entraîner et je me sentais un peu obligé de leur dire pourquoi je ne pouvais pas jouer … Je l’ai mis sur les réseaux pour informer tous ces gens qu’il m’a donné son affection et qu’il m’interroge presque quotidiennement sur ma santé. Je suis très reconnaissant. De plus, c’est un moyen de donner de la visibilité à quelque chose qui semble tabou.

Le sport l’a sûrement aidé à faire face.

Je le prends probablement si bien pour tout ce que j’ai dû traverser en tant qu’athlète et plus encore dans un sport individuel, car à la fin on souffre tout et il faut le surmonter seul. Je pense qu’il a été très important de ne pas refuser quand j’ai joué. Maintenant je traverse des moments difficiles et en ce sens le tennis m’a beaucoup aidé.

2020 devait être son année d’adieu. Sera-ce 2021?

Je voudrais dire au revoir sur un court de tennis et je ferai de mon mieux pour y arriver. Je suis en attente de la fin du traitement et des tournois qui seront organisés en 2021, mais c’est quelque chose que j’ai en tête.

«Cette année, je porte un toast à tout et à tout le monde. Pour la vie. J’espère que 2021 et la suite sera bien meilleure ”



Quand pouvez-vous revenir?

Au cas où je reviendrais, je reviendrais plus vers l’été, donc tous les tournois qui se déroulent jusqu’en juin ou juillet je ne les rejouerai plus.

Le dernier était à Doha, là précisément où il a remporté un titre.

Oui, si quelque chose se passe à la fin et en 2021, je ne pourrais pas dire au revoir, après avoir joué mon dernier match, il y aurait eu un bon adieu.

L’effort pour essayer de ne pas l’être sera le maximum.

Oui, surtout la partie physique, car avec le traitement vous êtes beaucoup plus fatigué et il vous est beaucoup plus difficile de récupérer, mais je prends les choses tranquillement, je ne suis pas pressé. Si c’est quelque chose qui doit arriver, cela arrivera. Je donnerai 100% pour récupérer non seulement pour revenir au tennis, mais pour moi-même, pour le jour le jour pour essayer d’être meilleur.

Il a reçu des messages d’encouragement de Rafa Nadal, Novak Djokovic, Garbiñe Muguruza… du monde du tennis et aussi des milliers de fans. Vous y attendiez-vous?

On n’attend jamais autant et l’amour est toujours apprécié, il est toujours le bienvenu. Surtout, j’apprécie le désir que les gens ont de me voir sur le court de tennis en 2021. Ils ne veulent pas que je finisse comme ça et cela me donne beaucoup d’encouragement. Il est très important de savoir qu’il y a des gens qui vous soutiennent et veulent que vous récupériez et c’est quelque chose qui me convient très bien.

Que demandez-vous de 2021?

Avant tout la santé. Nous avons vécu une année très difficile. Que tout cela se termine maintenant, que la pandémie disparaisse. Essayons de tout faire pour que cela se termine et d’être heureux comme avant. La santé est le plus important.

Pourquoi et pour qui proposez-vous cette 2021?

Pour tout et pour tous. Pour la vie. C’est quelque chose de mondial qui nous a tous touchés, alors je porte un toast à toutes ces personnes qui ont perdu un être cher et j’espère que 2021 et toutes les années à venir seront bien meilleures.

À quoi ressemblera Extenista Carla?

Bonne question. Probablement le même. Au final j’ai très peu changé, je serai tout aussi calme, je ne voyagerai probablement pas beaucoup, mais je continuerai à profiter du tennis au loin. Je voudrais fonder une famille et j’ai d’autres petites choses en tête que j’aimerais faire maintenant, car évidemment elles n’étaient pas compatibles avec la vie de tennis.