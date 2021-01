Carla Suárez, le visage de la lutte contre le cancer LD / DLP

Le joueur de tennis de Gran Canaria Carla Suárez participe à la nouvelle campagne de la Société espagnole d’hématologie et d’hémothérapie à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, célébrée le 4 février. La campagne de sensibilisation sociale vise à répondre aux ignorance du cancer du sang et valoriser l’hématologue comme le spécialiste qui l’investit, le diagnostique et le traite. L’initiative a le soutien de l’Association espagnole contre le cancer.

La vidéo de la campagne #SEHHContigo montre un parent et trois patients atteints d’un cancer du sang. La dernière patiente à comparaître est Carla Suárez, de Gran Canaria. Le joueur de tennis de 31 ans avez un lymphome hodgkinien depuis août 2020 et suit une chimiothérapie depuis six mois.