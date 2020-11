Carlos Tevez passez par un grand moment de forme. Ce dimanche, il a marqué un but contre Newell’s lors de la victoire pour la Coupe de la Ligue professionnelle et a accumulé quatre buts lors des trois derniers matchs de Bouche. Après la rencontre, “Apache” a analysé le jeu et sa performance personnelle.

“En première mi-temps, ils ont bien géré le ballon, mais nous savons qu’en haut on a fait mal, on a mal … En première mi-temps, c’était la question de savoir comment le match était joué. Nous avons joué un bon match, nous n’avions pas gagné ici depuis de nombreuses années », a-t-il analysé.

En plus du but qu’il a marqué, en première mi-temps, il était également proche de marquer la tête la première. “Parfois, quand Miguel me dit de faire plus de 9, on le croit aussi, il pense qu’il va bien, ha. Mais j’ai eu une belle tête et le gardien a sorti un ballon barbare”, a-t-il déclaré.

Concernant votre niveau, Tu regarde a apprécié la présence de Miguel Russo en tant que directeur technique. “Le déclic est déjà venu du championnat précédent que nous avons remporté. Miguel y est pour beaucoup parce qu’il me donne la liberté de jouer là où je préfère. Cette équipe reflète très bien mon jeu et cela me donne une grande confiance, Miguel a beaucoup à voir parce que ça me rend bien », a-t-il expliqué Charlie Brown.

En tant, Tu regarde Il a évoqué le jeu de la blessure d’Alan Aguerre. “Nous avons tous les deux joué. Il est allé verrouiller avec sa main, moi avec son pied. La vérité est que j’ai eu beaucoup de malchance avec les gardiens de Newell. Vous ne voulez jamais blesser un collègue ou quoi que ce soit du genre, j’espère qu’il se rétablira rapidement. et ce n’est rien de grave », lui souhaitait-il.

Enfin, dans la transmission officielle, on lui a demandé s’il y avait Tu regarde “pour un moment”. “Ecoute, je m’amuse, je vais aux entraînements heureux. Beaucoup savent que je ne passe pas un bon moment en famille, mais le football me donne du bonheur et me fait passer un meilleur moment en ce moment”, a-t-il ajouté.