Décembre n’est pas seulement un mois au cours duquel les nouvelles recrues des clubs de la Ligue 1, mais aussi les sorties sont confirmées. Ce mercredi, Arley Rodriguez fait ses adieux Carlos A. Mannucci, à travers un message émotionnel sur son compte Instagram.

«Merci à cette belle équipe de m’avoir donné l’opportunité de rêver et de rester dans votre histoire. Merci à mes collègues qui, dès le premier jour, m’ont fait sentir chez moi. Merci aux entraîneurs qui voulaient me voir m’améliorer chaque jour, et au conseil d’administration, de m’avoir donné l’opportunité et de vouloir que je reste, mais cette fois, le football a des destins séparés pour nous. Merci aux fans de nous soutenir depuis chez nous », faisait partie du texte de Arley Rodriguez.

En revanche, l’attaquant colombien a regretté de ne pas avoir joué au stade Mansiche, avec la présence de ses partisans. «Dire que j’ai toujours fait de mon mieux pour ce club et que j’ai la déception de ne pas jouer à Mansiche avec nos fans, mais je sais que ce sera à bientôt. Force, Mannucci », a-t-il complété.

Message d’adieu d’Arley Rodríguez.

Arley Rodriguez Il est arrivé à Carlos A. Mannucci en février de cette année, depuis Envigado dans son pays. Au total, l’attaquant a participé à 22 matchs et a marqué 4 buts dans la campagne de l’équipe de Norteño, qui a réussi à se qualifier pour la Copa Sudamericana 2021.

Avant d’atteindre Carlos A. Mannucci, Arley Rodriguez Il a également fait partie de l’Atlético Nacional, Leones, Alianza Petrolera, Lobos BUAP et Independiente Santa Fe.

