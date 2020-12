Avec 74 ans de plus, Carlos A. Mannucci C’est l’un des clubs historiques du football péruvien. Sa relégation en 1994 a été un coup dur pour tous ses fans, qui n’ont pas hésité à soutenir la première équipe dans les moments les plus difficiles qu’ils ont dû vivre en jouant en Deuxième Division. Cependant, maintenant, tout semble être un mauvais rêve depuis que l’équipe “ Carlista ” a été promue en 2018 et cette année, elle a fait une très bonne campagne, se qualifiant pour la Copa Sudamericana.

Comme tout ce qui va bien, le travail de Carlos A. Mannucci et les réalisations obtenues ces dernières années ne sont pas sorties de nulle part, il y a un travail acharné et continu derrière qui soutient la promotion, les bons résultats tout au long de l’année et la qualification à l’Amérique du Sud.

Dans une interview avec Depor, Raul Lozano, président de l’équipe de Trujillo, a déclaré que le projet sur lequel ils travaillaient était divisé en deux étapes, la première lors de sa prise de fonction en 2015 et la seconde, plus ambitieuse, qui a débuté en 2020 et est prévue dans la perspective de 2030. En outre, il a commenté la complexité de la promotion d’une équipe qui était sur le point de disparaître à un moment donné.

“Le retour de Mannucci C’est arrivé après presque 25 ans, personne n’imaginait que la baisse de 94 durerait si longtemps et que le club traverserait des moments aussi difficiles. En 2015, le club a été abandonné et les fans ont pu le soutenir pendant quelques semaines, mais en raison du manque de soutien financier, l’équipe a commencé à perdre en marchant. Les joueurs sont descendus dans la rue pour demander de l’aide pour pouvoir se déplacer et payer les dépenses de base comme la nourriture », a déclaré le manager.

«Il est arrivé un moment où cela ne pouvait plus durer et nous avons fait appel à des entrepreneurs pour essayer de trouver une solution. Nous avons pratiquement trouvé un club de quartier, où il n’y avait pas d’institution et l’équipe était pleine de dettes, mais il y avait une grande affection de la part de toute la ville, ce qui était le plus important, alors nous avons fait un projet là-dessus et progressivement consolidé, donnant une stabilité à la club, sincère toute la partie administrative et financière et puis les résultats ont été vus; jusqu’à ce qu’en 2018 nous atteignions le premier objectif, qui était de revenir en Première Division », a-t-il poursuivi.

Dans le même ordre d’idées, il a précisé: «la première étape du projet nous nous sommes concentrés sur l’organisation, la constitution d’une équipe dans la deuxième division et le retour dans la deuxième division et maintenant nous sommes dans une deuxième étape qui comprend de 2020 à 2030 où nous cherchons à nous consolider dans le Ligue 1, participez à un tournoi international, travaillez chez les mineurs et au niveau des infrastructures ».

Le rêve de la Villa Tricolor et les divisions mineures

Dans Mannucci Ils sont clairs sur l’importance d’attirer les talents, de cette manière, ils ont l’opportunité de se former professionnellement à ce qui les passionne et, d’autre part, le club bénéficie de revenus futurs dans une éventuelle vente. Selon Lozano, l’équipe «tricolore» a travaillé dur dans les divisions mineures avec une restructuration profonde qui a été menée par l’ancien footballeur et entraîneur uruguayen, Mario Viera.

«Nous avons commencé le projet pour les mineurs en 2016 avec une seule catégorie et maintenant nous avons Sub 13, Sub 15, Sub 17 et des réserves. Tout s’est arrêté en raison de la pandémie, mais ils ont fait du travail à distance pour maintenir le contact. Mario Viera est venu au club pour restructurer l’ensemble du projet jeunesse et non seulement former les garçons, mais aussi recruter des talents. Nous avons toujours attendu que les garçons viennent au club mais maintenant nous allons chercher des talents à Trujillo, dans la banlieue et dans certaines villes voisines », a-t-il expliqué.

Un autre point important pour tous les clubs de première division est d’avoir une infrastructure adéquate et Mannucci Ils ont déjà un projet de construction de leur propre complexe sportif, où ils aspirent non seulement à avoir des tribunaux, mais aussi à avoir des espaces définis pour les domaines administratif, médical et éducatif.

«La Villa Tricolor est quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup à gérer avec des entreprises privées et à frapper aux portes des autorités. Il y a un engagement d’une famille qui a offert de donner six hectares pour faire la Villa Tricolor, où nous aurions de deux à trois terrains de football pour les divisions mineures et la première équipe. L’ensemble du club bougerait aussi, c’est-à-dire la partie administrative et médicale et nous pensons à une partie éducative et nutritionnelle. C’est un grand projet qui va exiger beaucoup de ressources, mais c’est ce que nous visons », a-t-il conclu.

