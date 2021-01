Le résumé de la conférence Carlos Bustos dans Alliance de Lima. Après des semaines d’attente et d’incertitude, le casting intime a annoncé la signature de l’ancien technicien Melgar pour porter le plongeur bleu et blanc pour cette nouvelle saison. Bustos a eu l’occasion de présenter une partie de son plan de travail, en plus de donner des détails sur la composition de l’équipe pour cette campagne. Passons en revue toutes les déclarations de l’Argentin lors de sa première conférence de presse.

Le mot de Carlos Bustos:

– Merci à Kattia, José et à tous les habitants d’Alianza Lima. Nous allons avoir un défi très difficile en 2021, mais nous sommes heureux d’être en charge de cette grande institution.

– C’est un grand défi dans ma carrière sportive. J’ai eu l’occasion d’être ailleurs, mais être à Alianza Lima est un défi de taille, mais nous sommes heureux de cette opportunité. C’est une année de beaucoup de travail, il faut garder son calme et sombrer dans l’anxiété.

– Le club travaille pour avoir une bonne équipe et ils ont neuf mois pour faire avancer l’équipe.

– Dans le football, il y a beaucoup de situations à gérer. C’est ma quatrième année au Pérou, dans deux institutions importantes. Sans aucun doute, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a un engagement à savoir où je vais, quels sont les objectifs. La Ligue 2 est difficile, mais nous avons le soutien du club et nous attendons les fans.

– Nous serons en coordination permanente avec le club, collectons les locations. Les embauches passées étaient destinées à des joueurs importants. Le club était déjà parti. Ce sont de grands joueurs et nous sommes convaincus qu’ils auront une bonne année.

– C’est une joie de faire partie de l’institution et c’est un engagement important où nous connaissons tous les défis et le but ultime. Engagement total. Nous sommes heureux de relever ce défi et avec l’objectif de mener Alianza Lima là où elle devrait être.

– Sûrement, toute l’expérience du football pour gérer les différents moments que nous allons livrer. La Ligue 2 est difficile, elle est très compétitive. Contrairement à la Ligue 1, les équipes se concentrent sur les projets, atteignant les coupes ou regardant le tournoi. Dans la Ligue 2, vous vous battez pour la promotion et vous devez être préparé à ce qui va nous arriver.

– Il est possible en un an de monter. Depuis que nous avons commencé à nous entraîner, ayant près de deux mois et demi pour aller bien au début du tournoi, en ce sens, nous nous sommes bien débrouillés. Le seul inconvénient est que certains joueurs sont encore à venir. Ensuite, il y en a d’autres qui travaillent déjà dans le club.

– Il faut travailler calmement étape par étape, en contrôlant l’anxiété de chacun, car le tournoi – en théorie – commence en avril et se termine en novembre, env. Il faut donc travailler avec le calendrier et gérer l’anxiété.

– Nous avons tous les joueurs que le club a en tête. Certaines situations particulières sont en cours de résolution. Il y aura des situations qui n’ont été embauchées que pour la Ligue 1, il y aura d’autres jeunes qui profiteront de cette opportunité pour faire le saut. Nous assistons à l’incorporation de certains étrangers, puisque nous savons que ce sera possible contre avec quatre étrangers, trois sur le terrain et un à l’extérieur.

– Vous devez préparer différentes équipes et utiliser les formulaires qui conviennent le mieux à chaque match. Les équipes doivent être prêtes à s’affronter de différentes manières.

– Nous parlons avec José des incorporations, des étrangers qui peuvent occuper des postes clés, ici ce serait quatre et quatre nationaux, pour former l’équipe que nous avons en tête.

– Concha est un joueur important pour l’équipe et ils comptent sur lui. Lorsque vous arrivez dans une institution, il est essentiel que vous connaissiez l’ensemble du campus.

– La discipline est un point clé. Le joueur qui fait partie de l’Alliance sait que les choses en dehors du terrain sont assez claires. Il ne devrait y avoir aucune tolérance. Il y aura sûrement des situations à analyser, mais les événements qui se produisent en dehors du jeu ne doivent pas être mélangés. Un joueur professionnel ne doit pas négliger la discipline et nous y serons attentifs.

– Nous avons le temps de bien arriver au début du tournoi. Peut-être que nous partirons quelques jours pour aller dans un endroit calme pour que le groupe puisse se consolider, mais cela sera coordonné avec les gens du club.

– Ce que les gens pensent est toujours important et les perspectives sont nombreuses. Aujourd’hui nous ne sommes pas des personnes identifiées au club, mais en novembre ils rencontreront une commande technique engagée auprès du club. Avec la promotion, nous serons des personnes importantes à retenir.

– En 2021, l’objectif principal est la promotion, mais des aspects importants de la forme ne seront pas négligés, qui doivent être conformes aux directives du club.

– Nous venons pour la gloire pour obtenir une promotion. C’est une belle opportunité que nous avons. Nous connaissons l’exigence et il n’y a pas de place pour les erreurs.

– L’institution a suggéré qu’il y ait des personnes identifiées au club. Oui, il y en aura, mais nous sommes en coordination pour voir qui ils seront.

Mot de Kattia Bohorquez:

– Nous nous concentrons sur la Ligue 2. Ensuite, ce sera résolu, mais nous nous concentrons dessus depuis le 2 janvier.

– Demandez au fan de s’unir, car si nous ne sommes pas unis, nous n’atteindrons pas les objectifs. L’équipe qui rejoint le club, tous ceux qui arrivent. Nous voulons que le club reste le plus grand.

LA PRÉCÉDENTE

La conférence de presse virtuelle se tiendra ce lundi 18 janvier à partir de midi, via les chaînes Facebook et YouTube du club. De plus, GOLPERU diffusera également la roue des questions EN DIRECT (canal 14 de Movistar TV).

«Nous reviendrons à la victoire! Carlos Bustos revêt le bleu et le blanc en 2021, avec la conviction de revenir plus grand que jamais. Nous lui souhaitons beaucoup de succès sur cette nouvelle voie! », A publié Le club sur ses réseaux sociaux, lorsqu’il a annoncé les fans bleus et blancs.

Dans cette nouvelle étape, Bustes rencontrera à nouveau plusieurs visages connus qui sont passés par San Martín, comme c’est le cas de Edhu Oliva. Le nouveau renfort des intimes sera sous les ordres du coach argentin, qui l’a dirigé en 2019. Comme lui, Oslimg Mora, Óscar Pinto et Jairo Concha ils le verront aussi.

Commandant le San MartinCarlos Bustos a dirigé 82 matchs entre la Liga 1 et la Coupe du Bicentenaire, dont il a remporté 22, fait match nul 35 et perdu 25, pour un total de 41,05% des points. En ce qui concerne les buts, l’équipe argentine a marqué 99 buts et en a reçu 111, pour une différence de -12. Il est à noter que le DT était en charge du cadre étudiant du 26 décembre 2017 au 28 novembre 2019.

En 2020, Bustes Il était sous le commandement de Melgar où il a dirigé 15 matchs entre la Liga 1 et la Copa Sudamericana, dont il en a remporté 5, 4 et perdu 6, pour un total de 41,03% d’unités possibles. Le «León del Sur» occupait la huitième place du classement et se qualifiait pour la Copa Sudamericana.

