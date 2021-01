De l’écriture

Journal La Jornada

Dimanche 10 janvier 2021, p. a10

Tigres a commencé le tournoi Guardians 2021 avec une griffe acérée. Il a gagné 2-0 à domicile et a ébranlé la couronne de León, qui n’a jamais pu ébranler sa paresse après avoir remporté le trophée lors du dernier tournoi.

Les deux équipes sont arrivées avec leurs tout nouveaux championnats. León, monarque de la Ligue, et Tigres à la tête des Concachampions. Ce dernier avec un meilleur rythme évident pour ces débuts en championnat.

Dès le début, Tigres s’est approprié le ballon et le rythme qui se développerait tout au long du match. León, comme fatigué ou confus par l’annonce de sa directive sur certains cas positifs de Covid, n’a pas pu s’installer sur le terrain.

Les étudiants universitaires se vantaient d’un nouveau duo offensif, avec l’ancien Puma Carlos González et le toujours efficace André-Pierre Gignac. En quelques minutes, ils rôdaient déjà dans la zone de Rodolfo Cota et mettaient le gardien de but en difficulté.

Il y avait un jeu franchement absurde, lorsque Raymundo Fulgencio a tiré avec une bonne direction vers le but et Cota a réussi à gifler, mais le ballon a fait une courbe capricieuse et a semblé entrer dans le but, mais il a miraculeusement touché le poteau. Le gardien de but a même embrassé le ballon en signe de gratitude.

Peu de temps après, Gignac a fait la démonstration de son incontestable talent. Un tir délicat et efficace était proche du cadre des Emeraudes et le Français a regretté de ne pas avoir manqué ses débuts dans le tournoi. Gonzalez, son nouveau partenaire offensif, était également sur le point d’ouvrir le compte.

Mais le prix est venu après quarante minutes, dans la collection d’une faute, du côté gauche, Gignac a pris un tir impressionnant que seuls les surdoués obtiennent et a marqué le but de Tigres.

La seconde mi-temps supposait une meilleure disposition des Esmeraldas, comme réaction naturelle au but contre et à l’ajustement de l’entracte. Mais ils n’ont maintenu cet éveil que pendant quelques minutes, car les Tigres ont repris le jeu.

Gignac a de nouveau menacé d’augmenter son compte avec une tête, mais le bon bilan l’a empêché, et Carlos González avait également un but presque marqué, mais Osvaldo Rodríguez l’a expulsé de la ligne. Le Paraguayen n’est pas resté vierge et a fait ses débuts à 67 ans, lorsqu’il a plongé de la tête pour faire ses débuts en tant que buteur avec le maillot des Tigres. Les Guaraní justifièrent ainsi son embauche avec ceux de l’UANL.