Carlos Moya a annoncé ce mercredi qu’il ne sera pas en tournée australienne avec Rafael Nadal. L’entraîneur du joueur de tennis espagnol avait prévu de rejoindre la concentration à Melbourne plus tard, mais les protocoles imposés par l’organisation en raison du COVID-19, qui empêchent quiconque de jouer au tennis entre le 15 et le 16 janvier, ont causé le Les majorquins prennent cette décision et restent à la maison avec votre famille.

La tournée australienne débutera par une exposition à Adélaïde, puis se poursuivra avec la Coupe ATP, du 1er au 5 février, et se terminera avec l’Open d’Australie, prévu du 8 au 21 février. Il y aura aussi Carlos Alcaraz qui s’est qualifié pour le tirage au sort après avoir passé les qualifications, et disputera un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. Donc, Nadal, ne pourra pas compter sur Moya dans les premiers tournois de l’année mais il ne sera pas seul. Francis Roig sera à vos côtés pour vous guider dans le premier grand du parcours.

«Après avoir discuté avec Rafa, nous avons décidé que je ne me rendrai pas à Melbourne avec l’équipe. Cette année, je devrai le regarder de chez moi car il est temps d’être avec la famille, les parents et les enfants en raison de la situation délicate que connaît l’Espagne avec COVID. Bonne chance à l’équipe! ” Carlos Moya sur son profil Twitter officiel pour annoncer la triste nouvelle.

Bonne chance à l’équipe !! 💪💪💪 – Carlos Moya (@Charlymoya) 13 janvier 2021

De cette façon, le numéro deux mondial entamera le tour des antipodes si son entraîneur principal. Moya vous suivra de chez vous cette fois. Ce sont des moments difficiles en raison de la pandémie, et le technicien a donné la priorité à sa famille au travail. La saison est longue et vu le refus de l’organisation de le laisser entrer plus tard, il doit regarder les premiers tournois de la saison à la télévision.