Options Carlos Sainz pour pouvoir se battre régulièrement pour le podium la saison prochaine ils passent car Ferrari trouvez plus de puissance pour votre voiture et obtenez au moins jusqu’à Renault et de Fronde. Optimistes à ce sujet, à Maranello, ils ont baptisé le nouveau moteur comme super rapide (super rapide).

“Atteindre probablement en 2021 le niveau du groupe motopropulseur Mercedes serait trop demander, car nous devrions gagner entre 40 et 50 chevaux. Cependant, Faire correspondre les performances de Renault et Honda serait en soi un grand pas en avant. Nous devons garder à l’esprit que la FIA nous donne une spécification de moteur unique pour toute la saison 2021, à l’exception de quelques petits détails. Il n’y a pas de marge d’erreur», A déclaré Mattia Binotto, patron de Ferrari.

Le moteur ultra-rapide, qui sera à la disposition de Carlos Sainz à partir de la saison prochaine, intégrera certaines solutions que Wolf Zimmermann perfectionnait avec AVL pour le projet 2022 selon Motorsport.

Une Ferrari à rêver

«Nous n’avons pas actuellement le meilleur moteur et je pense que l’année prochaine, nous pourrions avoir un tout nouveau groupe motopropulseur par règlement. Chez Ferrari, nous avons beaucoup investi dans le développement du moteur pour 2021 et 2022. Le moteur est maintenant sur le dynamomètre et je pense que les retours en termes de performances et de fiabilité sont très prometteurs.. Nous avons des limites de dynamomètre pour 2021 et c’est à nous d’être efficaces dans la façon dont nous planifions tous les tests et même d’être créatifs. Mais je pense que bien que nous ayons des limites dans les opérations du dynamomètre, il y a place à l’amélioration et, d’après ce que je peux voir aujourd’hui, Je suis content des résultats»Déclare Zimmermann.

En plus de son groupe motopropulseur, Ferrari vise à améliorer l’aérodynamisme et l’arrière de la voiture afin que les deux Carlos Sainz comme Leclerc peut régulièrement se battre pour le podium. Pour ce faire, il devra réduire avec son moteur «ultra-rapide» l’inconvénient de 35 et 30 chevaux qu’il a respectivement avec Renault et Honda.

Le plan de Ferrari avec Carlos Sainz

Rares sont ceux qui doutent que Ferrari soit “dans un trou»Et cela a été reconnu par Louis Camilleri, PDG de l’équipe. Sa crise de résultats était impensable et ce qui est pire, sa voiture n’est pas compétitive, c’est presque une insulte à l’équipe la plus mythique de la Formule 1. Cependant, l’équipe italienne ne renonce pas à être championne en 2021, quand Carlos Sainz atterrir à Maranello. Pour cela, il demande une flexibilité dans la réglementation pour pouvoir améliorer sa voiture pour la saison prochaine.

“J’espère qu’avec un peu plus de flexibilité dans les règles l’année prochaine, nous pourrons au moins faire un pas en avant par rapport à notre situation”, a déclaré Louis Camilleri à l’époque chez Motorsport. Si cette flexibilité tant attendue n’atteint pas le règlement, toutes les équipes courront en 2021 avec une voiture très similaire à cette saison, il sera donc difficile pour Ferrari d’améliorer ses résultats malgré la signature de Carlos Sainz.

Un autre film très différent sera celui de 2022 où le changement de règlement permettra à toutes les équipes de s’affronter sur un pied d’égalité. Ce sera bon pour Ferrari et pour Carlos Sainz… et pour Renault et Fernando Alonso.