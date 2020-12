Carlos Sainz Il a dit au revoir à McLaren, l’équipe dans laquelle il a passé les deux dernières saisons, avant de faire un nouveau bond dans sa carrière; cette fois, par la main de Ferrari. Le Madrilène repart avec le travail accompli ayant contribué sa sixième place en Abu Dhabi, et avec sa grande campagne, que l’équipe britannique a terminé troisième de la Coupe du monde des constructeurs.

Interrogé sur ses adieux à McLaren, Carlos Sainz révélé: “Ils m’ont donné un très bel applaudissement dans la boîte, et puis j’ai dû dire quelques mots, ce qui est toujours moins facile en anglais, et puis Ils m’ont aussi donné ce côté de la voiture, signé par les 70-80 de l’équipe, ils se sont très bien comportés». “Zak m’a dit que le morceau de voiture qu’ils m’ont donné vient de mon coup d’État en Russie, mais je préfère penser que c’est du deuxième de Monza»A ajouté l’Espagnol, rappelant ce qui a été sa seule erreur cette saison.

Un cadeau génial pour un pilote génial. Dans l’attente d’une dernière course avec @ Carlossainz55. Allons chercher l’équipe! 👊 #AdiosCarlos pic.twitter.com/J4YLL9ZlSg – Zak Brown (@ZBrownCEO) 13 décembre 2020

Carlos Sainz Il a également fait allusion à ses deux années chez McLaren: «J’ai mûri en tant que pilote et j’ai amélioré course par course dans un environnement qui m’a soutenu au maximum et il a su prendre soin de moi en tant qu’athlète pour performer très haut et sous pression ». “Alors Je dois remercier McLaren et Brown, qui m’ont fait confiance ces deux années incroyables et un bon exemple sont ces dernières courses, sans erreur de «pit stop» ou de pannes, dans lesquelles nous ne sommes pas tombés sous les huit premières places », a-t-il souligné.

Sainz, au-dessus des attentes chez McLaren

Il a également fait le point sur l’ère Sainz, Zak Brown, PDG de McLaren. «Carlos a fait un excellent travail. Cela a dépassé nos attentes. Lorsque vous signez un pilote de F1, vous ne le signez pas si vous ne le considérez pas comme un excellent pilote, mais maintenant nous pouvons dire qu’il a fait encore mieux que prévu»A-t-il dit récemment.

“Il est très rapide, c’est un grand joueur d’équipe et c’est un plaisir de travailler avec lui dans le garage. Nos sponsors sont également d’accord, car il s’entend très, très bien avec Lando», A-t-il ajouté à propos du madrilène. “Au cours de ces deux années, Carlos a été une énorme contribution. Aussi Lando, et beaucoup d’autres personnes, mais sans aucun doute, il a joué un rôle important et il nous reste de précieux souvenirs avec lui», A conclu Zak Brown.

Également du mur, McLaren a dit au revoir à Carlos Sainz lorsqu’il a franchi le drapeau à damier sixième à Abu Dhabi. «Brillant copain! Quelle année. Merci pour ces deux années, pour votre travail acharné. Merci pour tout. Ça a été amusant, ça a été un véritable honneur ». “L’honneur est à moi, et pour la dernière fois … je chanterai pour vous …», A répondu l’Espagnol avant de chanter« Smooth Operator », une chanson qui l’a accompagné pendant son séjour chez McLaren.

Et pour une dernière fois… laisse-moi chanter pour toi…

🎥 @ F1

– # Carlossainz pic.twitter.com/r55o0xOMNG – Carlos Sainz (@ Carlossainz55) 13 décembre 2020

Il faut noter que Carlos Sainz Il s’est retrouvé chez McLaren en 2019 pour remplacer Fernando Alonso. Le Madrilène est arrivé dans une équipe qui avait terminé sixième l’année précédente au Championnat du monde des constructeurs et a contribué à sa promotion à la quatrième place en 2019 et a contribué à son installation à la troisième place cette année. En ce qui concerne le championnat du monde des pilotes, Carlos Sainz a récolté ses meilleurs résultats chez McLaren, étant sixième des deux saisons et montant deux fois sur le podium.

Cependant, il a récemment regretté d’être arrivé à Abu Dhabi sans option pour se battre pour la quatrième place: «Je retire le fer de la Coupe du monde des pilotes, car L’année dernière, j’ai joué pour être le meilleur des autres, cette année, je n’ai aucune option pour atteindre cette salle. Si je la jouais, ce serait très important. PA cause de ces races malchanceuses que nous avons eues, nous ne sommes pas dans cette bataille. Au cours des dernières courses, je suis l’un des pilotes qui a marqué le plus de points de tout le championnat du monde et cela montre que l’année aurait pu être sans tant de problèmes. Vous auriez pu vous battre pour une quatrième place».

Leclerc veut déjà travailler avec Sainz

Cependant, grâce à son résultat à Abu Dhabi, Carlos Sainz a surpassé dans ce classement à Charles Leclerc, qui sera son partenaire la saison prochaine chez Ferrari. “Il est extrêmement fort en course, très constant, j’ai hâte de travailler avec lui», A déclaré le Monégasque interrogé sur lui. “Vous apprenez toujours des choses d’un nouveau collègue et j’ai hâte de le faire, et de l’emmener dans de bons restaurants près de Maranello, et vers des hamburgers qu’il aime“A ajouté Leclerc.

Et est-ce que Carlos Sainz C’est avant tout un bon coéquipier, ce qu’Andreas Siedl, patron de l’équipe McLaren, a souligné dans ses adieux: «Il a été une référence pour Lando en tant que pilote débutant et lui a montré le chemin. Ce fut un grand honneur et un plaisir de vous avoir chez McLaren. Je vous souhaite le meilleur dans votre prochaine étape, même si nous essaierons de vous battre autant de fois que possible.».