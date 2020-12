Carlos Sainz Est revenu rester aux portes du podium. Le coureur espagnol a fait un excellent départ au Grand Prix de Sakhir, dans une course où beaucoup de choses se sont passées et il n’a finalement pas pu terminer dans les trois premières places. Checo Pérez a remporté la victoire lors d’une journée difficile pour Mercedes, qui a vu comment ni Russel ni Bottas ne montaient sur le podium.

Le pilote McLaren a parlé d’une autre course avec un sentiment doux-amer: «J’ai fait tout ce que j’ai pu, ce sont des circonstances de course. Quelques voitures ont eu plus de chance avec les arrêts de voiture de sécurité, mais il y a aussi eu des voitures plus rapides que les nôtres. Checo était le dernier et nous avons eu dix secondes. Et que nous avions un pneu plus frais », dit-il.

«Je ne suis pas frustré, à la fin quand tu as une bonne course … Ocon et Stroll ont eu plus de chance et Pérez le mérite pour l’année où il a été», A assuré un Sainz qui est revenu laisser une sortie pour la mémoire. De la huitième position, il est passé à la troisième, et a même pu dépasser un Bottas qui n’a pas eu sa journée à Bahreïn.

Du dernier tour 1 à une première victoire, incroyable! 😲 Félicitations, @SChecoPerez! 👏 # SakhirGP 🇧🇭 # F1 @ RacingPointF1 pic.twitter.com/8p9ERqz8AC – Formule 1 (@ F1) 6 décembre 2020

Précisément, Sainz a évoqué les résultats étranges de la Mercedes de Russel et Bottas: «Une course rare, avoir calé derrière Bottas n’a pas aidé. Il a dû avoir un problème, très rare qu’il ne puisse pas dépasser les voitures devant, une McLaren ne passerait pas une Mercedes s’il ne faisait pas d’erreur“A conclu Sainz, qui a eu une autre chance de monter sur le podium après une belle course.