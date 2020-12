Carlos Sainz, lors de sa présentation à Maranello en tant que pilote Ferrari. .

L’Espagnol Carlos Sainz, qui jouera l’année prochaine le Coupe du monde de Formule 1 en tant que pilote de Ferrari, déclaré lors de la brève salutation faite avant le début de la conférence de presse télématique de son nouveau chef d’équipe, l’Italien Mattia Binotto, que c’était son “premier jour en rouge” et qu’il ne l’oubliera “jamais”.

Sainz est arrivé tôt à l’usine de Maranello pour rencontrer certains des ingénieurs et mécaniciens avec lesquels il travaillera. Plus tard, il a rencontré Leclerc et Binotto pour échanger des vues et discuter de la saison à venir. “Bonjour à tous! Nouvelle couleur, nouvelle famille!”, A écrit Sainz sur les réseaux sociaux.

“C’est très spécial, merci Charles (Leclerc) et merci Mattia (Binotto)”, a déclaré Sainz, 25 ans, après que son nouveau coéquipier et nouveau chef d’équipe l’ait accueilli à Maranello (Italie). “C’est mon premier jour en rouge et je n’oublierai jamais ce jour. Évidemment, ces circonstances ne sont pas les meilleures, mais c’est ce qu’il y a », a déclaré le talentueux pilote madrilène, qui a terminé cette année. sixième le monde des pilotes et il a apporté une contribution notable à McLaren terminant troisième au championnat des constructeurs.

«Aujourd’hui, j’ai déjà eu ma première réunion ici à Maranello. J’arriverai frais à ce nouveau défi. À Noël, j’espère recharger la batterie pour qu’elle soit à pleine capacité en janvier. Je suis déjà impatient que ce jour arrive. Merci pour cet accueil chaleureux. Prenez bien soin de vous, vous tous », a déclaré Sainz dans son salut aux représentants des médias d’information qui ont participé à la conférence de presse télématique de Binotto, y compris l’Agence ..

Avant l’accueil du pilote espagnol, qui terminer deuxième cette année à Monza (Italie) a signé son meilleur résultat puisqu’il est pilote de Formule 1 – catégorie dans laquelle en 2021 il affrontera sa septième saison – son nouveau partenaire, le Monégasque, a brièvement parlé Charles Leclerc, huitième de la dernière Coupe du monde, avec 98 points, sept de moins que Sainz, qui a terminé sixième.

“Comme Mattia (Binotto) l’a bien résumé, 2020 n’a pas été une année facile, et j’espère que 2021 sera bien meilleure”, a-t-il déclaré.

“Je veux accueillir Carlos (Sainz) en vue de 2021. Je suis sûr que j’apprendrai beaucoup de lui, car c’est un pilote très compétitif”, a déclaré Leclerc.