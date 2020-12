Carlos Sainz Il a terminé son temps chez McLaren avec la sixième place du dernier grand prix de la saison, organisé à Abu Dhabi. De plus, le coureur espagnol a clôturé le parcours avec une sixième place au classement final du championnat du monde des pilotes. «Un beau résultat pour l’équipe après une année difficile que nous avons surmonté. La course d’aujourd’hui a été un peu difficile et tendue car nous ne savions pas ce qui se passait avec les voitures de sécurité », a commenté le Madrilène dans les microphones Movistar Formula 1 après la course.

«Ensuite, mon pneu moyen n’a pas fonctionné comme je le souhaitais, il avait presque plus de grain que le pneu souple, mais ensuite j’ai pu aller sur les deux Ferrari et c’est tout J’ai contrôlé l’usure et ma carrière dans le but de ramener la voiture à la maison et d’atteindre cette troisième place au championnat des constructeurs », a-t-il ajouté. La sixième place de l’Espagnol, ajoutée à la cinquième de Lando Norris, a amené l’équipe britannique à terminer troisième du championnat des constructeurs, ce qui n’était pas arrivé depuis huit ans.

En fin de compte, le pilote madrilène a tenu à remercier McLaren pour tout ce qui s’est passé au cours de ces deux années. Zak Brown, directeur de l’équipe Woking, a remis à Sainz une pièce de la voiture signée par tous les membres de l’équipe. «J’ai mûri en tant que pilote et j’ai amélioré course par course dans un environnement qui m’a soutenu au maximum et qui a su prendre soin de moi en tant qu’athlète pour performer très haut et sous pression, je dois donc remercier McLaren et Brown, qui m’ont fait confiance. deux années incroyables Et un bon exemple, ce sont ces dernières courses, sans erreurs d’arrêt au stand ni de pannes, dans lesquelles nous ne sommes pas tombés du top 8, donc très heureux ».

Un cadeau génial pour un pilote génial. Dans l’attente d’une dernière course avec @ Carlossainz55. Allons chercher l’équipe! 👊 #AdiosCarlos pic.twitter.com/J4YLL9ZlSg – Zak Brown (@ZBrownCEO) 13 décembre 2020

La saison prochaine, Sainz, une nouvelle étape commencera aux mains de Ferrari. L’Espagnol fait le saut dans l’équipe du Cheval Cabré après deux ans chez McLaren, où il a progressé course après course et est devenu un pilote plus complet. En fait, à Woking, ils ont halluciné avec le madrilène et assurent qu’il a dépassé toutes les attentes qu’ils avaient quand ils l’ont signé.