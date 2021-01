Carlos Sainz a fermé de Dakar 2021 disputé en Arabie saoudite avec une nouvelle victoire dans la dernière étape, ce qui lui permet de terminer cette édition avec un bon goût dans la bouche. Avec cette victoire, le Madrilène scelle son podium au classement général, emmené par son coéquipier Stéphane Peterhansel qui obtient son quatorzième touareg. Le pilote espagnol s’est battu jusqu’au bout mais cette année, il n’a pas pu revalider le titre et a terminé troisième, juste derrière Peterhansel et Al-Attiyah.

El Matador, triple champion du Rallye Dakar, a connu de nombreux problèmes dans cette édition qui l’ont empêché de se battre pour revalider le titre. Il est parti de la meilleure façon possible, avec un retour spectaculaire qui a conduit à sa première victoire d’étape et par conséquent à la tête du championnat. Cependant, une série de catastrophes s’ensuivit qui malheureusement sombraient Sainz et cela lui a fait perdre trop de temps avec ses deux principaux rivaux.

Sainz se leva plusieurs fois, s’accrochant au Dakar Du mieux qu’il pouvait, il voulait continuer à rêver mais, quand il semblait que c’était encore possible, à l’étape neuf, les problèmes réapparaissaient. Il a perdu plus de 20 minutes avec Peterhansel qui a giflé sur la table et a caressé le titre. Il a finalement pu clore l’édition avec sa troisième victoire en 12 courses dans un Dakar assez compliqué, et dans lequel il a subi plusieurs coups qui l’ont empêché de se battre pour son quatrième championnat comme il l’aurait souhaité.

Monsieur Dakar

À 55 ans, Stéphane Peterhansel, a atteint son Dakar numéro 14. Monsieur Dakar réalise ainsi son huitième triomphe en auto après une étape où il a perdu 40 secondes avec son principal rival, Nasser Al-Attiyah, pour terminer troisième, à près de trois minutes de retard. Carlos Sainz. Le Français agrandit sa légende avec un nouveau bobinage, et il en a déjà huit en voitures et six en motos. Tout a commencé sur deux roues en 1991 quand, à 25 ans, il a décroché son premier titre avec une Yamaha, ce qu’il répète en 1992, 1993, 1995, 1997 et 1998.

Peu de temps après, il a concouru dans la catégorie automobile où il a également réussi à gagner en 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016, 2017 et maintenant en 2021 pour un total de 14 titres. Monsiuer Dakar a de nouveau imposé sa domination, avec Édouard Boulanger comme copilote. Au cours des trois dernières éditions, il avait été surpassé par Sainz et Al-Attiyah, mais grâce à sa régularité, il a réussi à revenir dans le top quatre ans plus tard. Depuis qu’il a pris la tête de la deuxième étape, il ne l’a pas relâché avant d’être proclamé champion.

En revanche, dans la catégorie des motos, Kevin Benavides champion a été proclamé. C’est le plus grand triomphe de sa carrière lors de sa cinquième participation au Dakar, car son meilleur résultat à ce jour était une deuxième place en 2018. Ainsi, à 32 ans, il atteint la gloire dans le rallye le plus difficile et le plus dur du monde. monde. Le meilleur Espagnol était Lorenzo Santolino, qui a terminé sixième au général.