Bien que Mattia Binotto ait souligné dans la présentation de Carlos Sainz qu’il a été pilote pendant plusieurs années, pas pendant quelques années, la vérité est qu’il n’a signé que jusqu’en 2022 alors qu’il Charles Leclerc a un contrat jusqu’en 2024. C’est quelque chose dont ils veulent profiter Antonio Giovinazzi et Mick Schumacher, qui se déroulera dans Alfa Romeo et chez Haas cette saison malgré l’appartenance à Ferrari. Les deux menacent la continuité du Madrilène dans l’équipe italienne.

Justement, Antonio Giovinazzi a récemment reconnu qu’il n’aimait pas la signature de Carlos Sainz: «Il est évident que la décision de Ferrari ne m’a pas bien plu. Je fais toujours partie de l’équipe et Je pensais avoir une chance de courir avec eux en 2021. Ce n’était peut-être pas le bon moment pour moi ».

“Qu’ils aient opté pour Sainz ne veut pas dire que je ne peux pas avoir ce siège à l’avenir. Être pilote officiel de Ferrari a toujours été et sera mon rêve. Personne ne m’a rien donné dans ma carrière sportive, j’ai toujours dû me battre pour gagner et garder mes places », a ajouté l’Italien.

Pour menacer la continuité de Carlos Sainz chez Ferrari, Antonio Giovinazzi, qui a Kimi Raikkonen comme coéquipier, espère monter sur le podium: «En ce moment, je me concentre sur Alfa Romeo. Je veux aider mon équipe à avancer le plus possible, c’est pourquoi Je voudrais monter sur un podium. Pour ce faire, je dois continuer à m’améliorer et à profiter de mes opportunités. On verra si les choses se passent bien en 2021».

Giovinazzi et Mick Schumacher, options de Ferrari pour soulager Carlos Sainz

Alors que sa nationalité joue en faveur d’Antonio Giovinazzi, son patronyme joue en faveur de Mick Schumacher. Beaucoup de tifosi rêvent de voir le fils de Michael chez Ferrari, ce qui lui a été demandé Carlos Sainz Récemment. “Je me fiche de Mick Schumacher. J’arrive chez Ferrari sans date d’expiration et à égalité avec mon coéquipier. L’intention est de créer un cycle », a-t-il déclaré.

Cependant, David Coulthard a souligné que le temps de Carlos Sainz chez Ferrari pourrait être court: «Le vrai combat sera contre la montre, car c’est là qu’ils montreront qui est le chef d’équipe. Je dois dire que Charles commencera avec un avantage, car il sait comment fonctionne l’équipe et leurs caractéristiques “. “Disons que nous donnons à Carlos une demi-saison, mais Son temps chez Ferrari peut être court si désormais il ne commence pas à égaler Leclerc ou s’il est dépassé par lui“Ajout de l’ex-pilote.

Mattia Binotto, quant à lui, n’exclut pas Schumacher lorsque le lien de Carlos Sainz avec l’équipe italienne: «La Ferrari Driver Academy n’a pas été créée pour élever des pilotes de Formule 1, mais pour créer le prochain pilote Ferrari. Aujourd’hui est trop tôt pour décider mais il y a des locaux pour voir Mick en rouge en 2023».

Pour cela, l’Allemand doit faire valoir ses mérites. “Vraiment egrossier pour montrer à quelle vitesse il est dans un contexte de Formule 1, à la fois en qualifications et en course. Nous voulons qu’il montre qu’il est très fort dans le rythme de course et cohérent pour ramener la voiture dans une bonne position », a-t-il ajouté.

Carlos Sainz pourrait avoir une marge jusqu’en 2022

Malgré l’ombre de Antonio Giovinazzi et Mick Schumacher, Carlos Sainz aura une certaine marge chez Ferrari. Et c’est qu’à Maranello ils sont conscients qu’il aura besoin de temps pour s’adapter à la voiture et à sa nouvelle équipe d’ingénieurs et plus encore si l’on considère qu’il n’aura qu’une journée et demie de pré-saison pour se préparer. “Je sais que ce sera compliqué au début et aussi je pense donne généralement son meilleur dans la deuxième saison, et dans le second, j’espère voir des progrès par rapport au premier », a déclaré Mattia Binotto.

Et est-ce que le patron de l’équipe italienne n’a pas été en mesure de garantir qu’ils auront une bonne voiture en 2021: “Ferrari ne peut pas se permettre une saison similaire à 2020. Nous devons faire quelque chose de mieux par rapport à ce que nous faisons actuellement. En ce qui concerne le développement, j’espère que cette prochaine saison sera meilleure, mais vous ne le savez jamais avec certitude tant que vous n’êtes pas sur la bonne voie pour rivaliser avec vos rivaux. Il sera important de ne pas avoir une année aussi compliquée que 2020, il faut se battre pour de meilleurs résultats ».

Ils espèrent l’avoir en 2022, date à laquelle ils évalueront le travail de Carlos Sainz et s’ils le renouvellent ou s’ils parient sur Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher ou tout autre pilote. “Je crois que 2022 sera plus important que 2021, puisque nous allons vivre la première saison d’un changement technique. L’écart sera comblé automatiquement cette année-là, mais la suivante sera plus compliquée. Pour cette raison, je pense que 2022 sera une priorité l’année prochaine », a souligné Mattia Binotto.