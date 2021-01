Comme Fernando Alonso, Carlos Sainz Il a conduit chez Renault, chez McLaren et le fera maintenant chez Ferrari. Bien que nombreux soient ceux qui les comparent, le madrilène a tenu à souligner que cela s’est produit à des époques différentes.

Interrogé par Fernando Alonso sur Crash.net, Carlos Sainz a souligné: «Il a été un pilote extrêmement solide, mais il n’y aura plus jamais un autre Fernando Alonso. C’était le premier, le pionnier à bien des égardsJ’essaye simplement de faire ma propre trajectoire, ma propre façon de faire, de voir les choses, de conduire et je vais voir où cela me mène ».

“J’ai déjà été chez Renault, mais je n’ai pas obtenu deux titres. Je pense que les trajectoires sont toujours impossibles à comparer car on ne rejoint pas les équipes en même temps, sont des moments complètement différents, avec des rivaux complètement différents», A poursuivi le pilote de 26 ans.

Carlos Sainz et la répercussion de sa signature

En plus de parler de Fernando Alonso, Carlos Sainz Il a également commenté les répercussions de sa signature pour Ferrari: «Je ressens déjà un peu l’impact depuis son annonce parce que c’était quelque chose d’énorme en Espagne et j’espère qu’il continue et continue de croître, mais c’était une bonne chose. J’aime ça et c’est super d’avoir les fans de ton côté, d’avoir l’attention des médias… Je pense que ça n’apportera que des choses positives. J’ai toujours aimé courir sur mon circuit d’origine et ça a toujours été bon, alors j’ai vraiment hâte d’être honnête.

L’Espagnol a exclu de profiter de cet attrait pour faire un premier pas dans le monde de la mode: «J’aime être moi-même. Je n’ai pas l’intention d’explorer un côté ou l’autre de mon image. Je suis un gars très familier, je veux retourner en Espagne et j’aime passer du temps avec mes chiens, avec ma famille et mes amis. Je n’ai pas un style de vie très différent de celui d’un homme normal. “

“Devenir plus célèbre pour conduire Ferrari ne changera pas ma façon d’aborder les choses. Soudain, je ne vais pas entrer dans la mode ou autre chose que qui je suis. S’il y a un bon sponsor qui correspond à mes valeurs, j’en profiterai, mais je n’ai pas l’intention de faire autre chose », a-t-il ajouté.

Carlos Sainz attend la Ferrari

Le natif de Madrid a également récemment pris un moment pour répondre aux questions de ses abonnés Instagram sur ses premiers jours à Maranello. “C’est incroyable, ces jours dans l’usine sont très spéciaux. Enfilez la combinaison rouge, entrez en F1 dans le simulateur et voyez le Cavallino au volant … sont des choses qui vous font vous sentir spécial», Commença-t-il à dire.

“Je veux vraiment conduire cette nouvelle voiture, je veux savoir comment elle est et voir comment nous devons travailler pour en tirer le meilleur parti. Chaque jour, je m’endors en pensant à ce que sera la voiture et comment je me sentirai par rapport aux autres que j’ai conduites. J’ai hâte de le piloter maintenant! », A-t-il ajouté.