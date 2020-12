Carlos Sainz, habillé aux couleurs de Ferrari, Il a vécu sa première journée en tant que pilote officiel ce vendredi. C’était lors de la traditionnelle rencontre de Noël avec la presse, événement télématique au cours duquel il était accompagné de son nouveau patron, Mattia Binotto, et par son nouveau coéquipier, Charles Leclerc. Auparavant, Carlos Sainz a fait le tour de Maranello, a rencontré son équipe d’ingénieurs et fait ce qui sera son siège la saison prochaine.

“Merci Charles, et tout d’abord, merci à Mattia et à tous de m’avoir accueilli aujourd’hui chez Ferrari. Premier jour en rouge. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est une journée très spéciale pour moi et c’est probablement un jour que je n’oublierai jamais“, Il a commencé par dire Carlos Sainz après avoir été présenté par Binotto.

“Je suis entièrement prêt et pleinement motivé, totalement frais pour ce nouveau challenge et maintenant pour se ressourcer en ces quelques jours de Noël », a poursuivi le pilote madrilène, qui promet du travail. “Je serai là dès le début de janvier pour resserrer et travailler à fond, aidant cette équipe à avancer le plus rapidement possible dans la bonne direction. J’ai hâte de commencer maintenant», A reconnu Carlos Sainz.

À propos de sa première journée à Maranello en tant que pilote Ferrari, il a ajouté: «J’ai eu mes premières rencontres, ma première visite à l’usine, et c’est quelque chose que je n’oublierai jamais et je ne peux plus attendre 2021. Merci à tous pour l’accueil ».

Sainz rivalisera à égalité avec Leclerc chez Ferrari

Par la suite, Mattia Binotto, chef de l’équipe Ferrari, a donné le feu vert à Carlos Sainz pour rivaliser de toi à toi son nouveau partenaire: “Il n’y a rien d’écrit dans le contrat qui dit que Leclerc est le chef d’équipe, ils sont libres de se battre sur la piste. Bien qu’il soit important qu’ils nous donnent des points, mais au début du championnat, vous aurez des chances égales». Cependant, il a souligné: «Ensuite, notre priorité absolue est le titre des constructeurs, l’optimisation des points pour l’équipe et cet intérêt peut prévaloir, hVous devrez accepter les décisions de l’équipe et ce n’est que si à la fin de l’année l’un a plus d’options que l’autre nous étudierons comment vous aider».

Carlos Sainz aura une journée et demie de pré-saison pour s’adapter à sa nouvelle voiture, bien qu’il effectuera également un test avec la Ferrari 2018 en janvier. “On attend une adaptation rapide de CarlosIl est rapide, fort, il a eu une belle année en améliorant, par exemple, les qualifications samedi, puis en course il est fort, des pilotes qui terminent régulièrement, qui améliorent les positions, qui contribuent aux titres, j’espère que cela nous aide à bien faire»Continua Binotto.

Les fonctions de Carlos Sainz chez Ferrari

Le chef de l’équipe Ferrari a confié à Madrid des fonctions: «J’attends de lui de plus en plus de vitesse, de plus en plus de cohérence, Je sais que ce sera compliqué au début et aussi Je pense qu’il donne généralement le meilleur de lui-même lors de la deuxième saison, et dans le second j’espère voir des progrès par rapport au premier ».

“Il apportera également son expérience, qui n’est pas petite car il a fait partie de nombreuses équipes différentes, avec de nombreuses méthodologies de travail, ingénieurs, etc., et nous serons à votre écoute et en tirerons également des leçons, c’est un excellent compagnon et un travailleur acharné, un leader qui nous aide à être plus forts dès 2021. Il est pilote depuis plusieurs années, pas pour quelques-uns, c’est l’idée de Ferrari», A ajouté Mattia Binotto à propos d’un Carlos Sainz avec un contrat, en principe, jusqu’en 2022.

Carlos Sainz ne pourra guère se battre pour les victoires en 2021

Autocritique sur la saison, l’Italien a également fait le point: «Mon temps ici n’est pas indéfini, je dois aussi faire mieux, mais il n’y a pas de solution miracle, il faut s’améliorer pas à pas ». «Et c’est totalement inapproprié pour cette entreprise, terminer sixième il n’y a pas longtemps»A-t-il ajouté, faisant référence au classement de la Coupe du monde des constructeurs.

Même ainsi, malgré l’arrivée de Carlos Sainz, compte tenu des limitations que les équipes auront pour faire évoluer leurs voitures, Mattia Binotto garde les pieds sur terre: «Pensez honnêtement aux victoires … L’avantage est très grand et je ne pense pas que nous soyons proches, on ne sait jamais ce qui se passe dans les courses et j’espère qu’il y a une opportunité dont nous pouvons profiter, mais nous devons être réalistes, ils continueront d’être forts, je ne pense pas qu’ils ont tout appris car ils ont aussi fait des choses pour 2021 et il serait irréaliste de se battre pour le championnat».

«Nous nous sommes battus avec Mercedes, sauf cette année, étant deuxièmes de presque tout le monde, donc y retourner nous devrions aspirer, tiers minimum. Pour cela nous aurons un bon moteur, donne de bons chiffres, à la hauteur de 2019, complètement nouveau et Nous ne sommes peut-être pas les meilleurs, mais nous serons à nouveau compétitifs“, Il a continué.

“2022 est plus importantIdéalement, nous y aurions mis tous les efforts, mais nous devrons trouver l’équilibre entre l’un des tests et l’autre dès le mois de janvier sur lequel nous pouvons travailler sur les deux, trouver où investir du temps et de l’argent sans oublier que nous sommes Ferrari et nous ne pouvons pas en avoir un autre. année comme ça. Vous pouvez fermer le désavantage en 2022 si vous commencez bien, et même alors vous ne pouvez pas“, C’est fini.