Bien que l’objectif du test privé qui Ferrari a organisé pour ses pilotes à Fiorano n’était, en aucun cas, mesurer leur vitesse, Carlos Sainz a roulé au niveau de Leclerc. Sans doute un fait qui invite à l’optimisme puisque ce sera un handicap pour les pilotes qui ont changé d’équipes de n’avoir qu’une journée et demie de présaison.

C’est pourquoi Ferrari a considéré ce test comme «une occasion pour Sainz de se familiariser avec les procédures et de rencontrer l’équipe d’ingénieurs avec lesquels il travaillera cette saison ». Le tout malgré le fait que le Madrilène ait roulé avec la SF71-H de 2018. Et il ne pourra pas monter sur ce qui sera sa voiture en 2021 avant la pré-saison, qui débutera la prochaine 12 mars, alors que vous n’aurez qu’un jour et demi pour vous lancer.

La pré-saison sera tout aussi courte pour Leclerc, qui a pu participer à ce test privé après avoir vaincu le coronavirus. Le Français a roulé ce mardi, donc ça a servi »comme un excellent point de référence»À Sainz comme l’a souligné Mattia Binotto. Cependant, Leclerc a choisi de ne lui donner aucun conseil. “Il sait parfaitement ce qu’il fait et c’est un jour pour gagner en confiance avec l’équipe. Je l’ai regardé très attentivement et je ne peux que lui souhaiter bonne chance », a déclaré le Français.

Les débuts de Leclerc et Carlos Sainz avec Ferrari

Sur les débuts de Carlos Sainz avec Ferrari, il a ajouté: «Je me souviens bien de la première fois avec Ferrari, tu ne peux pas oublierIl y avait tellement d’émotions… Je n’étais pas pilote officiel de la Scuderia Ferrari à l’époque, mais je ne l’oublie pas car c’était ma première Formule 1. Je suis sûr que Sainz n’oubliera jamais».

“Cela aide beaucoup à conduire avant le début de la saison et aussi avec une voiture, même si c’est celle de 2018, car les procédures sont très similaires à celles que nous avons eues cette année. Aussi sert le travail avec les ingénieurs et les mécaniciens, pour obtenir les meilleures performances possibles à tout moment, c’est quelque chose de commun, même si ce n’est pas une compétition en soi. L’intention d’aller toujours mieux est toujours présente », a ajouté Charles Leclerc à propos de ces jours.

Quant à Carlos Sainz, il a tiré plus de 100 tours Et, dès le premier instant, il s’est senti très à l’aise. Même si Ferrari Il ne rendra pas son temps public, il est apparu qu’il a été aussi rapide que Leclerc. Il a pratiqué les sorties, les entrées des stands et les changements de réglages sans revers. Le natif de Madrid a également eu une bonne communication avec Ricciardo adami, qui sera votre ingénieur en chef. John Elkann, président du groupe Fiat FCA et Ferrari, ne voulait pas rater cette journée, qui voulait lui souhaiter la bienvenue en personne à Carlos Sainz, Quelque chose qui n’est pas habituel.

C’était les débuts de Carlos Sainz chez Ferrari

Peu avant 10:00 heures, Carlos Sainz a pris la piste avec le SF71-H. Ferrari en a profité pour dire bonjour et accueillir les Espagnols par une journée ensoleillée. Un climat très différent de celui auquel il a dû faire face Leclerc.

L’Espagnol est entré dans le garage à 13:00 heures mettre fin à l’équipe du matin. Carlos Sainz faisait une pause avant de remonter dans la voiture. Dans l’après-midi, Carlos Sainz a reçu la visite de John Elkann, clôturant une journée mémorable au cours de laquelle il s’est habillé de rouge pour la première fois à 19h00.

Carlos Sainz a partagé quelques images sur Instagram pendant la pause entre les sessions. En eux, il se vantait du son de son Ferrari, baver en vérifiant à quelle vitesse la voiture a été sur la piste.